الزمالك يحذر من الحسابات المزيفة لفرجاني ساسي.. ويوضح حسابه الوحيد

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 17:46

كتب : أحمد شوقي

فرجاني ساسي يحتفل بهدفه مع الزمالك في الجونة

حذر نادي الزمالك عبر الموقع الرسمي متابعيه من الحسابات الوهيمة للاعبي الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وفوجئ فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بقيام عدد من الأشخاص بانتحال شخصيته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأوضح الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن هؤلاء الأشخاص، قاموا بإنشاء حسابات مزيفة باسم ساسي على تويتر، ووضع صورته والرد على المعجبين.

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واكتشف فرجاني ساسي الحسابات المزيفة من خلال أصدقائه المقربين، وهو ما جعل اللاعب يؤكد بأنه لا علاقة له بهذه الحسابات من قريب أو بعيد.

وفي النهاية حذر الزمالك متابعيه من التعامل مع الحسابات المزيفة وأشار إلى أن اللاعب يملك حساب رسمي واحد على موقع تويتر وهو @frejanisassioff.

فرجاني ساسي الزمالك تويتر

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