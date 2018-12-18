تليجراف: سولسكاير المرشح الأول لتدريب يونايتد

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 18:54

كتب : FilGoal

سولسكاير

أصبح المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير المرشح الأول لتولي المهمة الفنية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد صباح اليوم الثلاثاء إقالة جوزيه مورينيو من تدريب الشياطين الحمر وذلك بعد 3 أيام من الخسارة أمام ليفربول في كلاسيكو إنجلترا. (طالع التفاصيل)

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن النرويجي سولسكاير هو الأقرب لتولي تدريب مانشستر لنهاية الموسم الجاري.

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على أن يتم التعاقد مع مدير فني دائم بداية من الموسم المقبل 2019/2020.

من ناحية أخرى ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن مايك فيلان المساعد السابق للسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد ومدرب هال سيتي ونورويتش سيتي السابق سيكون المساعد الأول لسولسكاير مع الشياطين الحمر.

وكان سولسكاير أحد نجوم الجيل الذهبي لمانشستر يونايتد الذي لعب معه منذ عام 1996 وحتى 2007.

سولسكاير البالغ من العمر 45 عاما بدأ مسيرته التدريبية مع الفريق الثاني لمانشستر يونايتد عام 2008 وحتى 2011.

كذلك كان له تجربة تدريبية مع فريق كارديف سيتي عام 2014.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بعد مرور 17 جولة من المسابقة.

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