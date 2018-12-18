بالفيديو - الترجي خامس العالم.. ركلات الترجيح تنصره على جوادالاخارا

نجح الترجي التونسي في حصد المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على جوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد هزاع بن زايد.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وبذلك يكون الترجي قد تفوق على مشاركته الماضية والتي حقق فيها المركز السادس بنسخة 2011.

الترجي كان ودع البطولة بعد أن خسر ربع النهائي أمام العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، فيما خسر جوادالاخارا أمام كاشيما أنتلرز الياباني 3-2 في الدور ذاته.

المباراة بدأت سريعا بعد أن حصل جوادالاخارا على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، على سامح الدربالي قائد الترجي، واحتاج الحكم لتقنية الفيديو من أجل احتسابها.

ليحولها جايل ساندوفال بنجاح إلى داخل شباك رامي الجريدي حارس الترجي في الدقيقة الخامسة.

وكاد أنيس البدري أن يسجل التعادل في الدقيقة 13 لكن رأسيته كانت سهلة في يد راؤول جودينو حارس جوادالاخارا، قبل أن يسدد فرانك كوم بقوة بجانب القائم في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 33 طالب لاعبو الترجي باحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على خوسيه فان رانكين مدافع جوادالاخارا، وبعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم احتسابها.

واستطاع يوسف البلايلي أن يحولها بنجاح لداخل شباك جودينو حارس جوادالاخارا مسجلا هدف التعادل للترجي في الدقيقة 38.

الشوط الثاني كان هادئا لم يحدث خلاله سوى حالتي طرد للاعبي الترجي، الأول كان أنيس البدري الذي حصل على إنذار ثان في الدقيقة 79 بعد احتكاك مع إيزاك بريزويل الذي حصل على كارت أصفر هو الآخر.

قبل أن يخرج حسين الربيع لاعب الترجي التونسي مطرودا في الدقيقة 94 بعد تدخل عنيف على لاعب جوادالاخارا.

وفي ركلات الترجيح نجح الترجي في تسجيل 6 ركلات من أصل 8 بعد أن أضاع سعد بقير ويوسف البلايلي ركلتيهما، فيما أهدر جوادالاخارا 3 ركلات وسجل 5 فقط.

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