مدافع ليفربول: شاكيري حاول اغتنام الفرصة ونجح في التأقلم سريعا

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 16:46

كتب : FilGoal

شاكيري - ليفربول - مانشستر يونايتد

أشاد أندي روبرتسون مدافع ليفربول بسرعة تأقلم زميله جيردان شاكيري على الحياة في المدينة والنادي.

دخل شاكيري كبديل يوم الأحد ليمنح فريقه الفوز على مانشستر يونايتد في آنفيلد، اللاعب صاحب الـ23 عامًا سجل ثنائية ليفوز الريدز بنتيجة 3-1 ليصل لهدفه الخامس هذا الموسم.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "شاكيري يحاول اغتنام الفرصة وقد نجح في التأقلم سريعًا لذلك لابد منحه الثناء".

أخبار متعلقة

فيرمينو: الخروج من ديسمبر بلا هزائم سيعزز فرص ليفربول في لقب الدوري مدافع ليفربول: خطأ أليسون أمام يونايتد؟ صلاح لا يعاقب حين يخطئ فالفيردي: سعيد بتجنب مواجهة ليفربول.. ليون لن يكون سهلا مدافع بايرن يثق في الظهور بشكل جيد أمام هجوم ليفربول الناري

وأضاف "لقد تعلم طريقتنا سريعًا. ولقد كان رائعًا طوال الموسم وإحصائياته رائعة جدًا ونتمنى استمرار ذلك"

القائد الأسكتلندي أوضح "حينما تنظر إلى البدلاء سترى وجوهًا تبدو عليها خيبة الأمل لعدم مشاركتها كأساسيين، الجميع يود القتال من أجل مركزه، وهذا ما يمنحك قائمة قوية".

وواصل "شاكيري دخل بديلًا وأظهر للجميع ما يمكنه فعله، سجل هدفين تصدر بهما العناوين، لكن البدلاء الآخرين أيضًا قدموا أداءً قويًا، هندرسون فاز بكل التحاماته، ولم يخسر رأسية أمام فيلايني، وهو أمر صعب بكل تأكيد".

وأتم روبرتسون "حتى وإن كانوا محبطين لعدم المشاركة منذ البداية، إلا أنهم صنعوا الفارق منذ دخولهم، أداؤنا كان متكاملًا".

اقرأ أيضا

مانشستر يونايتد يعلن رحيل مورينيو

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ملف تنظيم كأس الأمم "مثالي".. ولجنة التفتيش قد تفاجئنا

مدرب الأهلي: لاسارتي ذكي .. وناصر ماهر يحتاج أمرا واحدا ليكون مثل أبو تريكة والسعيد

الكشف عن تفاصيل انتقال رونالدو إلى يوفنتوس.. "رغبة منذ يناير ومفاوضات في أبريل"

محمد إبراهيم: دوري قادم مع المنتخب.. ومؤهل للاحتراف بأوروبا

جيردان شاكيري ليفربول أندي روبرتسون

نرشح لكم

أخر الأخبار

بتروجيت: طلبنا 3 لاعبين من الزمالك.. وننتظر قرار لاسارتي بشأن المعارين 5 دقيقة | مصر
جيمس ميلنر جاهز لمواجهة وولفرهامبتون 18 دقيقة | أوروبا
كلوب عن خطأ أليسون أمام يونايتد: ليس لدي أي مشكلة حتى لو أثر على نتيجة اللقاء 28 دقيقة | أوروبا
إبراهيم حسن: بيراميدز يخوض جميع مباريات الدوري بطريقة الكؤوس 29 دقيقة | الدوري المصري
موعد جديد للقاء الداخلية والأهلي وتأجيل مباراة الأخير مع إنبي ساعة | مصر
لجنة المسابقات تشترط موافقة الأمن لتأجيل مباراة المقاولون والإسماعيلي ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك