مدافع ليفربول: شاكيري حاول اغتنام الفرصة ونجح في التأقلم سريعا

أشاد أندي روبرتسون مدافع ليفربول بسرعة تأقلم زميله جيردان شاكيري على الحياة في المدينة والنادي.

دخل شاكيري كبديل يوم الأحد ليمنح فريقه الفوز على مانشستر يونايتد في آنفيلد، اللاعب صاحب الـ23 عامًا سجل ثنائية ليفوز الريدز بنتيجة 3-1 ليصل لهدفه الخامس هذا الموسم.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "شاكيري يحاول اغتنام الفرصة وقد نجح في التأقلم سريعًا لذلك لابد منحه الثناء".

وأضاف "لقد تعلم طريقتنا سريعًا. ولقد كان رائعًا طوال الموسم وإحصائياته رائعة جدًا ونتمنى استمرار ذلك"

القائد الأسكتلندي أوضح "حينما تنظر إلى البدلاء سترى وجوهًا تبدو عليها خيبة الأمل لعدم مشاركتها كأساسيين، الجميع يود القتال من أجل مركزه، وهذا ما يمنحك قائمة قوية".

وواصل "شاكيري دخل بديلًا وأظهر للجميع ما يمكنه فعله، سجل هدفين تصدر بهما العناوين، لكن البدلاء الآخرين أيضًا قدموا أداءً قويًا، هندرسون فاز بكل التحاماته، ولم يخسر رأسية أمام فيلايني، وهو أمر صعب بكل تأكيد".

وأتم روبرتسون "حتى وإن كانوا محبطين لعدم المشاركة منذ البداية، إلا أنهم صنعوا الفارق منذ دخولهم، أداؤنا كان متكاملًا".

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