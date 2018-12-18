أهلي جدة يتقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الشباب

قدمت إدارة أهلي جدة شكوى رسمية ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم مستندة إلى اللوائح والقوانين، وذلك على خلفية تصريحات الأخير عقب المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الماضية.

وأفادت جريدة الرياض في تقريرها أن نادي أهلي جدة يستند في شكواه إلى تصريحات رئيس الشباب التي تحمل بعض الإسقاطات على نادي أهلي جدة وجماهيره.

وشددت إدارة الأهلي على أنها لن تقبل الإساءة إلى جماهير ناديها من أي شخص، مؤكدة بعدم التنازل عن حقوق النادي.

أهلي جدة يحتل المركز الرابع بجدول الدوري السعودي للمحترفين، بينما يلاحقه الشباب في المركز الخامس.

إلى ذلك، قررت إدارة النادي الأهلي تخصيص دخل المباراة المقبلة للفريق الأول في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة أمام الهلال، لأسرة محيي الدين باز، المشجع الأهلاوي الذي توفي قبل أيام في مدرجات ملعب الجوهرة بسكتة قلبية تزامنًا مع نهاية مباراة الشباب.

اقرأ أيضا

مانشستر يونايتد يعلن رحيل مورينيو

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ملف تنظيم كأس الأمم "مثالي".. ولجنة التفتيش قد تفاجئنا

مدرب الأهلي: لاسارتي ذكي .. وناصر ماهر يحتاج أمرا واحدا ليكون مثل أبو تريكة والسعيد

الكشف عن تفاصيل انتقال رونالدو إلى يوفنتوس.. "رغبة منذ يناير ومفاوضات في أبريل"

محمد إبراهيم: دوري قادم مع المنتخب.. ومؤهل للاحتراف بأوروبا