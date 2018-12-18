كاف يقرر: إعفاء الأعلى تصنيفا من دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية.. وفرصة بعيدة لـ الزمالك

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعفاء فريق واحد من دور الـ32 "مكرر" في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قرار كاف جاء بعد إعفاء الترجي – بطل دوري أبطال إفريقيا – من لعب دور الـ32 في البطولة الجديدة، ما يعني لعب 15 مباراة فقط في دور الـ32 لدوري الأبطال.

الخاسرون من مباريات دور الـ32 لدوري الأبطال يتجهون للعب ملحق ضد المتأهلين من دور الـ32 للكونفدرالية فيما يسمى بدور الـ32 المكرر، ولكن مع خروج 15 فريقا فقط من دوري الأبطال صار من الضروري إعفاء فريق من هذا الدور.

من الفريق الذي سيتم إعفائه؟

الفريق الأعلى تصنيفا من بين فرق الكونفدرالية، وهو في الوقت الحالي النجم الساحلي التونسي، ويليه الزمالك، ثم الرجاء المغربي.

فرصة الزمالك الوحيدة ليتم إعفائه من ذلك الدور، هو خروج النجم الساحلي التونسي من دور الـ32، وهو الأمر الصعب بسبب فوزه ذهابا على ستاد أبيدجان الإيفواري 3-0.

الزمالك أيضا وضع قدما ونصف، وربما أكثر، في الدور المقبل، بفوزه ذهابا على القطن التشادي 7-0.

ويلي الرجاء في التصنيف المصري البورسعيدي، المهدد بالخروج بعد الخسارة في بورسعيد أمام ساليتاس البوركيني 2-0.

وفي المركز الخامس يأتي كمبالا سيتي الأوغندي، ثم أهلي طرابلس الليبي، ثم الصفاقسي التونسي، ثم نهضة بركان المغربي، وهلال الأبيض السوداني، ودجوليبا المالي عاشرا.

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