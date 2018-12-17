مؤتمر يوسف – لماذا دفع بأزارو بين الشوطين.. العمل مع لاسارتي ومكاسب الأهلي

تحدث محمد يوسف المدرب المؤقت للأهلي عن أسباب الدفع بالمغربي وليد أزارو بين الشوطين أمام النجوم، وكذلك عن تطلعاته للفترة المقبلة في المؤتمر الصحفي للمباراة.

الأهلي واصل انتصاراته المتتالية بالفوز على النجوم 2-0 في المباراة المؤجلة من الجولة 12 بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد يوسف في المؤتمر الصحفي "حققنا 3 نقاط مهمة في مشوارنا، سنحت لنا الفرصة لمضاعفة النتيجة لكننا أضعناها عن طريق أزارو والشيخ وناصر ماهر".

وأضاف "فضلت الدفع برأس حربة إضافي بين الشوطين بعدما وجدت مساحات بين قلبي دفاع النجوم، مؤمن أيضا عاد بقوة وسعدت بهدفه وسيمنحه الفارق خلال الفترة المقبلة".

وتابع "الهدف الذي أحرزناه فتح الملعب لنا بشكل كاف، والثقة ازدادت، شكل الفريق كان جيدا للغاية، بالنسبة لإهدار أزارو فهو أمر طبيعي يحدث لأي مهاجم وأحيانا يكون غير موفق لكنه مهاجم قوي ومفيد للفريق".

وأردف "واجبي تجاه الأهلي أن أعمل في أي مكان، جلست مع لاسارتي المدير الفني الجديد وتحدثت معه في معلومات تخص الفريق

وواصل في تصريحات تليفزيونية "من الصعب في الوقت الحالي العمل بشكل متخصص مع اللاعبين فقط نعمل على الاستشفاء والإطالات وأتمنى أن نلعب بشكل أفضل مع لاسارتي ونضع قدمنا من جديد في المنافسة فنحن نلعب على 3 بطولات بالإضافة للسوبر، أتمنى فقط عودة المصابين ومع التدعيمات ستكون فترة جيدة".

واستكمل "مباراة جيما أبا جيفار تأجلت ولذللك غيرنا البرنامج وسأمنح اللاعبين راحة غدا، المباراة ستكون صعبة لأننا صعبناها بعد أن فشلنا في استغلال فرصتين أو ثلاث فرص من التي أتيحت لنا، لكن المهم أن نركز بقوة في الفترة المقبلة".