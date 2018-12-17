إيهاب جلال في المصري – فصل جديد من قصة التحدي مع حسام حسن

فصل جديد من التحدي بين إيهاب جلال وحسام حسن يدخله الأول بعدما قبل مهمة قيادة المصري البورسعيدي الذي يعاني منذ رحيل العميد إلى بيراميدز.

وقبل إيهاب جلال قيادة المصري المترنح منذ رحيل حسام حسن عن بورسعيد، ليبدأ مهمة إنقاذ فريق ظل لثلاث سنوات تحت قيادة العميد منافسا قويا على البطولات.

بعد إنهاء الثلاثة مواسم الماضية ضمن الأربعة الكبار في الدوري وخسارة نهائي كأس مصر من الأهلي ومؤخرا الوصول لنصف نهائي كأس الكونفدرالية، يعاني المصري برحيل حسام حسن وفاز في مباراة واحدة.

وبعد ميمي عبد الرازق ومصطفى يونس، تنعقد الآمال على إيهاب جلال لإنقاذ الفريق والهدف هو الحفاظ على ما وصل له تحت قيادة حسام حسن على الأقل.

دائما بعد حسام حسن

هذه ليست المرة الأولى التي يقود فيها إيهاب جلال فريقا سابقا لحسام حسن، فسبقه مصر للمقاصة والزمالك.

النجاح الأكبر الذي حققه إيهاب جلال كمدرب وصنع اسمه كان مع المقاصة، حيث أنهى موسم 2016-2017 في المركز الثاني في الإنجاز الأكبر في تاريخ النادي.

تولي إيهاب جلال مسؤولية المقاصة لم يكن بعد حسام حسن مباشرة، حيث قاد طارق يحيى الفريق الفيومي موسم 2013-2014 خلفا للعميد وقبل التعاقد مع إيهاب جلال.

وفي الموسم الأول لإيهاب جلال مع المقاصة فاز على الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن ذهابا وإيابا في الدوري 1-0 و2-1.

الزمالك الذي كان أخر تجارب إيهاب جلال في مصر دربه أيضا حسام حسن، ومع الفريق الأبيض حقق العميد فوزه الأول في تاريخ مواجهاته ضد إيهاب جلال.

ومنحت رأسية إسلام عيسى الثلاث نقاط للمصري والفوز الأول لحسام حسن على إيهاب جلال في تجربة لم تستمر طويلا مع الفريق الأبيض.

حسام حسن VS إيهاب جلال

على مستوى المواجهات المباشرة، انتظر حسام حسن حتى يناير 2018 ليحقق فوزه الأول على إيهاب جلال.

وانتصر وقتها المصري على الزمالك الذي يقوده إيهاب جلال 1-0 بهدف إسلام عيسى.

قبل هذه المباراة، تواجه المدربان 7 مرات وكان الفوز من نصيب إيهاب جلال في 5 مناسبات وكان التعادل حاضرا في مباراتين.

وفاز إيهاب جلال بفريقه السابق مصر للمقاصة على حسام حسن حينما كان مدربا للاتحاد السكندري والمصري.

ثم حافظ إيهاب جلال على تفوقه عندما كان قائدا لإنبي، ولكن لم يستمر ذلك في الزمالك.

تصريحات نارية

"انتصرت على الأهلي برباعية من قبل. عمري ما أخسر 3 مثل الزمالك".. ربما تعتقد أن هذا التصريح من حسام حسن عقب خسارة السوبر من الأهلي كان بداية الصدام مع إيهاب جلال لكن هذا ليس حقيقيا.

بعد خسارة المصري من الأهلي 1-0 في سوبر 2018، ذكر حسام حسن الجماهير بخسارة الزمالك تحت قيادة إيهاب جلال من الأهلي 3-0، وقال: "انظروا إلى الفارق بين لاعبي المصري ولاعبي الزمالك أمام الأهلي. الزمالك خسر 3-0 منذ أول دقيقة".

لو حاولنا الوصول لبداية الخلاف بين إيهاب جلال وحسام حسن، فربما تكون البداية مع الأحداث التي شهدتها مباراة الدور الأول من موسم 2016-2017 والتي فاز بها المقاصة 1-0 على المصري.

واشتبك الجهازان الفنيان ليقوم الحكم بطرد حسام حسن وحمد إبراهيم المدرب العام للمقاصة.

ثم تجدد الخلاف في مباراة الدور الثاني، والتي فاز بها المقاصة أيضا 4-2 حيث اشتبك المدربان لفظيا خلال أحداثها.

ليصرح إيهاب جلال عقب المباراة عن لقطة الاشتباك "90% من الأندية تشكو من تصرفات التوأم عقب كل مباراة للمصري، علينا التحلي بالهدوء، لتفادي تكرار مشاكل تعرضت لها الكرة المصرية خلال السنوات الماضية".

وواصل "حسام حسن قد يكون أفضل مدرب في العالم، ولكن عليه إدراك أن هناك مدربين آخرين حققوا نجاحات مميزة مع فرقهم، مثل مؤمن سليمان وأحمد حسام (ميدو) الذين نجحا في الفوز بكأس مصر مع الزمالك في سن صغيرة".

وزعم حمد إبراهيم المدرب العام للمقاصة عقب المباراة تعدي التوأم بالسباب على إيهاب جلال.

على أي حال، استمر الخلاف ممتدا بين حسام حسن وإيهاب جلال حتى أخر مباراة جمعت بينهما في الدوري والتي لم يتصافحا خلالها.

طرق مختلفة في اللعب

نجح حسام حسن في بناء فريق قوي بدنيا للمصري يستطيع الضغط على دفاع أي خصم طوال دقائق المباراة، ولا دليل على ذلك أكثر من اللياقة البدنية العالية التي أظهرها ضد الأهلي في نهائي كأس مصر ثم مباراة السوبر.

ولعب المصري 120 دقيقة في كل مباراة دون تأثر لياقة لاعبيه البدنية، وخسر بأخطاء فردية في النهاية.

لم يسع المصري للاستحواذ على الكرة لكنه كان قادرا على التسجيل في أي وقت بفضل الضغط النموذجي الذي يمارسه لاعبوه.

الآن على المصري أن يعتاد على طريقة لعب مختلفة مع إيهاب جلال، الذي يحب الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمة من الخلف.

يقول إيهاب جلال عن خططه في حوار سابق مع قناة "ON Sport": "يجب أن يكون للفريق أسلوب واضح ويفرضه على المنافسين، يمكن أن يتغير ذلك في بطولة إفريقيا مثلا حسب الطريقة التي يلعب بها المنافس لكن بشكل عام يجب أن يكون لك شكل ثابت يعرفه اللاعبون من فترة الإعداد".

وأكمل "أحب طريقة 4-4-2 ولكن ليس بشكلها الكلاسيكي، فلا أطلب من الجناحين الالتزام بأدوارهما في الجانبين فقط، يمكن أن تجد الجناح الأيمن مثلا في قلب الملعب".

وواصل "لا أطلب من المهاجمين تسجيل الأهداف، وبالنسبة لي أنطوي أو أي مهاجم آخر يجب أن يكون لديه إمكانات أخرى غير التسجيل ولذلك كان أنطوي يساهم في فتح مساحات لزملائه".

ثم أضاف "أسعى دائما للفوز سواء سجل المهاجم هدفا أو أي لاعب آخر، ولذلك أقول دائما للمهاجم نفذ ما أطلبه منك حتى لو لم تسجل لأنك لن تلعب إذا سجلت ولم تلتزم بالتعليمات".

ويكشف إيهاب جلال عن الطريقة التي تفوق بها على المصري بضغطه العالي، وقال: "أحب اللعب ضد الفرق التي تضغط علي، ولذلك أطلب من ثنائي الوسط الاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة ولا مانع من إظهار قدرات فنية، وأحيانا أطلب سرعة في الرتم ولذلك يجب أن يكون لدي نوعية معينة من اللاعبين".

بهذه الطريقة حقق إيهاب جلال فوزه الأخير على حسام حسن حينما كان يقود إنبي، حيث سجل صلاح محسن هدفين بالكربون بعدما استلم كرتين طوليتين من خط الوسط الذي نجح في النجاة بالكرة من ضغط لاعبي المصري.

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