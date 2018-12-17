عن سبب الرحيل من أهلي طرابلس الليبي واختيار المصري، ورسالته إلى جماهير بورسعيد.. حمد إبراهيم مساعد إيهاب جلال يتحدث.

المصري أعلن بشكل رسمي تعاقده مع إيهاب جلال كمدير فني جديد للفريق بداية من المواجهة المقبلة مباشرة للفريق البورسعيدي.

جهاز إيهاب جلال مع المصري سيشهد تواجد حمد إبراهيم إلى جانب الثنائي ياسر عزت وسيف داوودا كمدرب مساعد.

وتحدث حمد إبراهيم مع FilGoal.com قائلا: "تجربتنا مع أهلي طرابلس كانت مفيدة وجيدة بكل تأكيد. راضون عن تلك الفترة".

وأضاف "أتخذنا قرار الرحيل منذ شهر تقريبا لعدة أسباب من بينها عدم انتظام واستقرار بطولة الدوري الليبي إلى جانب ظروف إدارة النادي والتي لم تسمح لنا بخوض معسكرات خارجية. أنهينا التعاقد بالتراضي".

وتابع "كنا نمتلك أكثر من عرض من أندية في الدوري المصري، دون ذكر أي أسماء، ولكننا في النهاية فضلنا عقد المصري البورسعيدي".

وأوضح "النادي المصري يعد ناديا شعبيا وجماهيريا للغاية إلى جانب أنني لعبت بقميص المصري لأكثر من 7 سنوات ونفس الحال بالنسبة لإيهاب جلال".

وأكمل حديثه قائلا: "النتائج السلبية الأخيرة لـ المصري تعد طبيعية نظرا لوصول اللاعبين لأعلى مستوى في وقت سابق ومن هنا فكل فرق العالم تمر بفترة سوء نتائج ولكن الأهم إلا تطول دائما".

وأشار "هذه هي مهمتنا. على جماهير بورسعيد التوقف عن الهجوم على اللاعبين لأنهم بذلوا قصارى جهدهم طوال الفترة الماضية ولمدة 3 سنوات متتالية".

الكونفدرالية والدوري المصري

وتطرق حمد إبراهيم للحديث عن خسارة المصري في بطولة الكونفدرالية أمام ساليتاس البوركينابي، قائلا: "الخسارة كانت مفاجئة بكل تأكيد ولكننا سنعود".

وتحدى "المصري سيستمر في الكونفدرالية وسيتأهل للدور المقبل من بوركينا فاسو. سنبذل قصارى جهدنا ونحتاج فقط للثقة والتوفيق".

ماذا عن الدوري؟ يكمل حديثه قائلا: "الدوري بطولة صعبة للغاية. نمتلك الآن 17 نقطة والفرق متقاربة من بعضها في النقاط والفوز خلال المباريات المقبلة سيحسن من ترتيبنا ونقدر على إنهاء الدوري في المربع الذهبي".

وأتم "الدوري مازال طويلا وحددنا احتياجاتنا خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وخسر المصري أمام ساليتاس البوركينابي بهدفين مقابل لا شيء، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية. هزيمة هي الثانية فقط للمصري على أرضه في تاريخه الإفريقي.

مباراة الإياب ستكون في بوركينا فاسو يوم 21 ديسمبر الجاري. ويحتاج المصري للفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للتأهل للدور التالي.

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