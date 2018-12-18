رئيس سموحة: ياسر إبراهيم = 100 مليون جنيه

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن ياسر إبراهيم مدافع فريقه يستحق بيعه بمقابل مادي يساوي 100 مليون جنيه.

وصرح عامر عبر قناة صدى البلد: "ياسر إبراهيم لا يقل عن مدافعين آخرين من خارج مصر تتفاوض معهم أندية أخرى".

وأضاف: "ياسر لاعب قوي وسريع ومميز ومقاتل ويجيد التسديدات البعيدة وبناء الهجمات من الخلف".

وتابع: "ياسر إبراهيم أفضل قلب دفاع في مصر، ويساوي 100 مليون جنيه".

وواصل "كما أنه هداف ولاعب دولي ومندهش من عدم انضمام لقائمة منتخب مصر".

وأشار رئيس نادي سموحة في الوقت ذاته إلى أنه لم يتلق أي عرض رسمي لبيع ياسر إبراهيم في يناير المقبل.

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