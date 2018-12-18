رئيس أحد يفتح النار على لاعبيه بعد الخسارة أمام القادسية: متخاذلون

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 00:10

كتب : FilGoal

نادي أحد - القادسية

شن سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي هجوما قويا على لاعبي فريقه عقب الخسارة أمام القادسية في الدوري.

القادسية انتصر على أحد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

خسارة تسببت في هجوم رئيس النادي بقوة على لاعبيه والجهاز الفني للفريق.

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ونقل الحساب الرسمي لنادي أحد على (تويتر) تصريحات من سعود الحربي، قائلا: "أصف اللاعبين بالمتخاذلين وأعد بتطبيق عقوبة الحسم على جميع اللاعبين المتخاذلين في المباراة بعد التقرير الفني المقدم من اللجنة الفنية والتي تشمل مدربين وطنيين أكفاء. كما أشكر حسين عبد الغني على العمل الكبير المقدم منه".

وأضاف "أشكر جماهير الجبل على حضورهم ومساندتهم طيلة الفترة الماضية وأعدكم باستقطاب ما لا يقل عن فريق متكامل من محترفين ومحليين خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وواصل "سأجتمع بمدير الجهاز الفني "باولو ألفيس" لمناقشة الأساليب الخاطئة التي اعتمد عليها خلال اللقاء وسيتولى المستشار الفني "محمد خوجة" بعدم السماح بتلاعب الأسماء كما حدث في لقاء القادسية".

ويحتل أحد المركز الأخير في الدوري برصيد 6 نقاط من 13 مباراة.

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