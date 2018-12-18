رئيس الاتحاد: نحتاج 5 صفقات في يناير.. شيكابالا إضافة ولكن

حدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ملامح تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وأشار مصيلحي إلى أنه عقد جلسة مع مدير الكرة وليد صلاح الدين على هامش قرعة دور الثمانية للبطولة العربية لتحديد احتياجات الفريق.

وصرح رئيس الاتحاد عبر قناة أون سبورت: "الفريق يحتاج 5 صفقات جديدة".

وأضاف: "شيكابالا إضافة للاتحاد أو أي فريق بكل تأكيد".

وأردف "ولكن الأمر متروك بالطبع للجهاز الفني بقيادة حلمي طولان".

وتطرق محمد مصيلحي للحديث عن مواجهة الهلال السعودي في دور الثمانية للبطولة العربية، قائلا: "قرعة صعبة للغاية، طموحنا كبير بعد إخراج أندية كبيرة بحجم الترجي والزمالك إلا أنه لابد من التحلي بالمنطقية الهلال فريق قوي للغاية".

ولفت في ختام تصريحاته إلى أن لقاء الذهاب سيقام يوم 8 فبراير بالرياض والإياب 18 من الشهر ذاته بالإسكندرية.

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