هل اقترب من اتحاد جدة؟.. رسميا – بيبي يفسخ عقده مع بيشكتاش

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 23:56

كتب : FilGoal

بيبي

أعلن نادي بيشكتاش التركي فسخ عقده مدافعه البرتغالي بيبي ليصبح اللاعب حرا للانتقال لأي فريق.

بيبي صاحب الـ 35 عاما خاض 17 مباراة مع بيشكتاش هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف.

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت في وقت سابق اقتراب بيبي من فسخ عقده مع بيشكتاش بسبب الأزمة المالية للأخير.

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نادي بيشكتاش لا يقدر في الوقت الحالي على دفع الرواتب المرتفعة لأي لاعب، ومن هنا جاء قرار فسخ العقد بالتراضي بين النادي واللاعب.

وربطت صحيفة “SPORX” التركية اسم بيبي بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي.

وزعم التقرير التركي وقتها أن اللاعب يفاضل بين عرض من اتحاد جدة ونادي عربي آخر وينتظر أن يتخذ اللاعب قراره خلال الفترة المقبلة.

والآن أصبح بيبي حرا للانتقال لأي فريق وهو ما قد يقربه بقوة لاتحاد جدة.

ويبحث نادي اتحاد جدة عن تدعيم صفوفه بالتعاقد مع 6 لاعبين أجانب جدد.

اتحاد جدة يعاني للغاية في الدوري السعودي. يحتل المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط من انتصار وحيد من 13 مباراة.

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