يؤمن محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق أنه من الأفضل لرمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي عدم العودة إلى مصر والاستمرار في التجربة الاحترافية.

ويعاني رمضان من قلة مشاركاته مع هدرسفيلد الذي انضم له مطلع الموسم الجاري إذ إنه خاض 75 دقيقة خلال أربع مباريات فقط طوال الموسم الحالي.

وتحدث أبو العلا لـFilGoal.com قائلا :"رمضان لايزال صغيرا فهو تحت 23 عاما ويلعب في المنتخب الأوليمبي، ستكون خسارة كبيرة إن حكمنا على تجربته الاحترافية مبكرا".

وواصل "رأينا محمد صلاح ذهب إلى تشيلسي ولم ينجح وانضم لفريق آخر ونجح وأصبح قويا جدا، حتى لو انتقال رمضان لدوري أقل من الدوري الإنجليزي فهو أمر سوف يساعده على النضوج والمشاركة بشكل أكبر لاكتساب حساسية المباريات".

وشدد أبو العلا "من مصلحة الكرة المصرية ورمضان صبحي أن يظل في الخارج لو نظرنا من زاوية صغيرة فإن عودة المحترفين لمصر أمر ليس جيدا".

وعن رغبة الأهلي في استعادته قال: "أعتقد أن الأمر فيه مصلحة للأهلي بكل تأكيد ولكن ليس في مصلحة رمضان، هناك بدائل على المستوى المحلي تستطيع تعويضه وهو يكمل تجربته الاحترافية".

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