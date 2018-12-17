وكيل مارسيال: عروض يونايتد للتجديد بعيدة عن توقعاتنا

كشف فيليب لامبولي وكيل أعمال أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد أن النادي الإنجليزي حتى الآن لم يستطع التوصل لاتفاق معهما لتجديد تعاقده.

وكان يونايتد مدد تعاقد مارسيال ليضمن بقائه في صفوفه حتى عام 2020 بدلا من أن ينتهي التعاقد في الصيف المقبل لكن تظل المفاوضات حول التجديد قائمة.

وتحدث وكيل أعمال اللاعب لإذاعة "أر إم سي" الفرنسية قائلا: "نحن بعيدون عن الوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد في الوقت الحالي".

وأكمل "النادي قدم لنا عدة عروض لكنها لم تكن على مستوى توقعاتنا".

وأتم "تلك العروض تبدأ من أسس بعيدة جدا عما نرغب فيه".

وكان لامبولي قال في الصيف الماضي أن وكيله يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد لكن النادي رفض رحيله بشكل قاطع.

وسجل مارسيال خلال الموسم الجاري ثمانية أهداف في 19 مباراة شارك فيها مع يونايتد في كل البطولات.

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