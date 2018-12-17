دي مارزيو: وكيل بوجبا اجتمع مع يوفنتوس.. مستقبل اللاعب يعتمد على مصير مورينيو

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير في شبكة سكاي سبورت عقد مينو رايولا وكيل بول بوجبا اجتماعا مع مسؤولي نادي يوفنتوس.

رايولا اجتمع اليوم الاثنين مع فابيو باراتشي المدير الرياضي لـ يوفنتوس وبافل نيدفيد نجم اليوفي ومدير النادي، للحديث عن 3 ملفات.

الملف الأول هو تجديد عقد الشاب مويس كين لاعب يوفنتوس وتحسين عقده اللاعب الذي ينتهي بعد موسمين من الآن.

الملف الثاني هو بول بوجبا.

وتناقش مسؤولو يوفنتوس مع رايولا عن مستقبل بول بوجبا ولكن اللاعب لن يرحل من مانشستر يونايتد في يناير، وفقا لـ دي مارزيو.

وأشار دي مارزيو إلى يونايتد لن يبيع بوجبا في يناير ولكن مستقبل اللاعب يعتمد بشكل كبير للغاية على مستقبل جوزيه مورينيو.

رحيل مورينيو من مانشستر قد يُبقي تماما على بوجبا في صفوف يونايتد، بينما استمرار المدرب البرتغالي قد يُطيح بالنجم الفرنسي المتوج بكأس العالم، خارج جدران مانشستر يونايتد، حسبما زعم دي مارزيو.

أما الملف الثالث الذي تحدث فيه رايولا مع مسؤولي يوفنتوس فكان عن جوهرة أياكس، ماتياس دي ليخت.

حديث متبادل عن مستقبل دي ليخت، مع رايولا وكيل اللاعب الذي يعد هدفا رئيسيا لـ برشلونة، وفقا لدي مارزيو.

برشلونة هو الأقرب في الوقت الحالي للحصول على ظهير أيسر أياكس صاحب الـ 19 عاما، ولكن على ما يبدو فأن يوفنتوس لن يترك الصفقة تمر بسهولة.

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