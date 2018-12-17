تامر النحاس: بيراميدز هو المسيطر على الانتقالات.. ويليه الأهلي والزمالك

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 22:38

كتب : أحمد شاكر

المقاولون - بيراميدز - إبراهيم صلاح

قال تامر النحاس وكيل اللاعبين أن بيراميدز هو المسيطر الأكبر على سوق الانتقالات وليس قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك.

وتحدث النحاس لبرنامج "في الاستاد" المذاع عبر "نجوم إف إم" اليوم الاثنين قائلا: "لا يوجد منافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في سوق الانتقالات".

وأكمل "بيراميدز يستطيع ضم أي لاعب في أي وقت وبعد ذلك تأتي منافسة الأهلي والزمالك على الصفقات".

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وواصل "بالتأكيد منافسة الأهلي والزمالك على الصفقات كانت سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار اللاعبين".

وأكمل "أسعار اللاعبين في مصر جيدة إلى حد كبيرة ونسبة قليلة منهم لا تتعدى الـ10% ممن لا تهتم بالمال أثناء التعاقد".

في الوقت ذاته قال النحاس أن اللاعبين في مصر لا يدركون معنى مدير أعمال وما هو دوره.

وأتم "90% من اللاعبين لا يدركون ما معنى مدير أعمال أو وكيل اللاعبين، يعتقدون فقط أن دوره هو جلب عروضا من الأندية وحتى لو شرحنا لهم دورنا لا يفهم بعضهم سوى كلمة عروض".

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