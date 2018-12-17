تامر النحاس: بيراميدز هو المسيطر على الانتقالات.. ويليه الأهلي والزمالك

قال تامر النحاس وكيل اللاعبين أن بيراميدز هو المسيطر الأكبر على سوق الانتقالات وليس قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك.

وتحدث النحاس لبرنامج "في الاستاد" المذاع عبر "نجوم إف إم" اليوم الاثنين قائلا: "لا يوجد منافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في سوق الانتقالات".

وأكمل "بيراميدز يستطيع ضم أي لاعب في أي وقت وبعد ذلك تأتي منافسة الأهلي والزمالك على الصفقات".

وواصل "بالتأكيد منافسة الأهلي والزمالك على الصفقات كانت سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار اللاعبين".

وأكمل "أسعار اللاعبين في مصر جيدة إلى حد كبيرة ونسبة قليلة منهم لا تتعدى الـ10% ممن لا تهتم بالمال أثناء التعاقد".

في الوقت ذاته قال النحاس أن اللاعبين في مصر لا يدركون معنى مدير أعمال وما هو دوره.

وأتم "90% من اللاعبين لا يدركون ما معنى مدير أعمال أو وكيل اللاعبين، يعتقدون فقط أن دوره هو جلب عروضا من الأندية وحتى لو شرحنا لهم دورنا لا يفهم بعضهم سوى كلمة عروض".

اقرأ أيضا

الرابع على التوالي.. الأهلي يهزم النجوم ويواصل تسلق جدول الدوري

مؤمن: سيأتي وقت الكشف عن كل شيء.. والدي "صدق الشائعات" ومتعب سبب هدفي

أرقام في الجول – ناصر ماهر دينامو في كل مكان أمام النجوم

قرعة البطولة العربية - الاتحاد يصطدم بالهلال السعودي.. ومواجهة مغربية تونسية

عبد الحفيظ: الشوط الثاني من أفضل ما قدمناه مؤخرا.. ومؤمن قد يعاقب

يونايتد ضد سان جيرمان.. هل تصمد الحافلة أمام الفيراري؟

أتليتكو أمام رونالدو.. إما الثأر لمرة وحيدة أو الاستسلام مجددا