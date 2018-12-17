وكيلهما: متولى سيرحل عن الإسماعيلي في حالة واحدة.. وانتقال عواد للأهلي مستحيل

كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين أن الإسماعيلي رفض عرضا ضخما من بيراميدز مقابل 60 مليون جنيه لضم محمود متولي مدافع الفريق وأن اللاعب سيترك الدراويش في حالة واحدة.

وتحدث النحاس لبرنامج "في الاستاد" المذاع عبر "نجوم إف إم" اليوم الاثنين قائلا: "الإسماعيلي رفض عرضا في بداية الموسم من بيراميدز لضم متولي بـ60 مليون جنيه".

وواصل "متولي سيرحل في نهاية الموسم عن الإسماعيلي إذا لم يتم تقديره ماديا بشكل جيد".

وأكمل وكيل اللاعب صاحب الـ25 عاما "اللاعب حدد رقم معين إن حصل عليه سوف يستمر مع الإسماعيلي وإذا لم يحدث فهو سيرحل لمن يلبي طلباته".

ويمتد تعاقد محمود متولي مع الإسماعيلي حتى صيف عام 2021.

وسُئل النحاس عن فرص انتقال موكله محمد عواد إلى صفوف الأهلي وقال: "مستحيل".

وبسؤاله عن السبب قال: "الإسماعيلي سيطلب من الأهلي مبلغا ضخما خاصة وأنه تمت إعارته للوحدة السعودي مقابل 28 مليون جنيه".

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