نيدفيد: الظروف الصعبة تحدث لأي فريق.. ودعم الجمهور هو سبب إجادتي بعد الهجوم

قال كريم وليد "نيدفيد" لاعب الأهلي أن الظروف الصعبة تحدث لأي فريق مؤكدا أن كل زملائه اتحدوا من أجل عبور تلك الفترة.

وعانى الأهلي من خسارة بطولتين في أسبوع واحد هما دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية بعد الهزيمة أمام الترجي والوصل الإماراتي.

وتحدث نيدفيد لقناة ناديه التليفزيونية عقب الفوز على النجوم اليوم الاثنين بهدفين دون رد في ملعب السلام في اللقاء المؤجل من الجولة 12 من الدوري قائلا: "نحن اتحدنا واتفقنا على عبور تلك الفترة الصعبة".

وأكمل "هذه الظروف الصعبة تحدث في أي مكان في العالم لأي ناد والأهم هو كيفية عبورها".

وعن تألقه في مركزي الظهير الأيمن والجناح علق "دعم الجمهور هو سبب إجادتي عقب فترة كنت أتعرض فيها للهجوم والآن أحاول أن أؤدي بشكل جيد وأظهر بأفضل صورة".

وعن تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد للفريق مارتين لاسارتي علق "نتمنى أن نكون موفقين معه".

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 23 يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بعدما خاض 11 لقاء.

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