كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تأجيل موعد مباراة الفريق مع جيما أبا جيفار الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات لـ FilGoal.com "مسؤولو جيما أبلغونا بتأجيل مباراة الإياب يومين، لتقام يوم 23 ديسمبر بدلا من 21 ديسمر".

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الأهلي، أن اضطرابات أمنية في إثيوبيا هي السبب في تأجيد موعد المباراة.

كان الأهلي قد فاز ذهابا بهدفين مقابل لا شيء في مصر، ويحتاج الأهلي لتفادي الخسارة بفارقة ثلاثة أهداف إيابا لبلوغ دور المجموعات.

يذكر أن الأهلي يواجه الداخلية في الدوري يوم 26 ديسمبر حسب الجدول الذي سبق لاتحاد الكرة إعلانه.

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