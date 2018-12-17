قرعة دوري الأبطال - مواجهة نارية لليفربول.. ورونالدو يعود لمدريد مع يوفنتوس

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين ليفربول وصيف النسخة الماضية ضد بايرن ميونيخ الألماني.

وأقيمت اليوم الاثنين قرعة دور الـ16 من دوري الأبطال، وأسفرت عن أكثر من مواجهة قوية ربما تكون أبرزها التي ستجمع بين رفاق محمد صلاح وبايرن ميونيخ.

ويعود كريستيانو رونالدو إلى مدريد، ولكن ليس لمواجهة فريقه السابق ريال مدريد ولكن ضد الغريم أتليتكو.

وأوقعت القرعة يوفنتوس في مواجهة أتليتكو مدريد، ويتسلح بنجمه رونالدو الذي يعرف شباك أتليتكو جيدا.

مواجهة ثالثة قوية أسفرت عنها القرعة تجمع بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وبالتأكيد، سيحتاج جوزيه مورينيو إلى دعم دفاعه في يناير قبل مواجهة أسلحة باريس النارية نيمار وكيليان مبابي.

ويلعب ريال مدريد حامل لقب أخر 3 نسخ والذي لا يمر بأفضل حالاته ضد أياكس الهولندي.

وعلى نفس المستوى، أوقعت القرعة برشلونة في مواجهة ليون الفرنسي.

فيما سيكون مانشستر سيتي على موعد مع مباراة أسهل بمواجهة شالكه الألماني.

ويلعب توتنام هوتسبرز ضد بروسيا دورتموند، وروما ضد بورتو.

يذكر أن قرعة دور الـ16 تفرض عدم مواجهة فريقين من نفس البلد، أو من نفس المجموعة.

ومن المقرر استخدام تقنية حكم الفيديو VAR بداية من مباريات دور الـ16 في البطولة.

طالع أيضا

أحسنت الاختيار يا شاكيري.. ليفربول يُصفد شياطين يونايتد

رسميا – ميدو مستشارا فنيا ومدربا جديدا لـ الوحدة السعودي

قدم في مجموعات إفريقيا تحت أنظار مقدونية.. الإسماعيلي ينتصر على القطن

الخطيب يعلن تشكيل قطاع الكرة في الأهلي

حصاد ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا