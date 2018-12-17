مدرب الإسماعيلي الجديد: أهنئ اللاعبين على العرض الجيد أمام القطن.. وترتيب الفريق في الدوري غير واقعي

هنأ سيدومير يانيفسكي المدير الفني المقدوني الجديد لنادي الإسماعيلي، لاعبي وجهاز فريقه الفني على الفوز أمام القطن الكاميروني.

وتعاقد سيدومير يانيفسكي على تدريب نادي الإسماعيلي رسميا بعقد لمدة موسم ونصف.

وقال يانيفسكي في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة: "بصراحة شاهدت مباراة واحدة قبل وصولي إلى هنا، وكانت في كازابلانكا ولم يوفق فيها الفريق، وقد كنت في بلجيكا وقتها”.

سيدومير يانيفسكي يقصد تعادل الإسماعيلي مع الرجاء في دور الـ16 من البطولة العربية، قبل توديع البطولة بركلات الترجيح.

وأتبع "بخصوص ترتيب الفريق في جدول الدوري حاليا هو ترتيب غير حقيقي، فالفريق لديه إمكانيات جيدة، ويستحق التواجد في مكان أفضل كثيرا".

يانيفسكي أضاف "تلك هي طبيعة كرة القدم وعملت في مجال التدريب لأكثر من 28 عاما. من خبرتي الطويلة في بلجيكا مررت بمواقف كثيرة، ووافقت على القدوم لمصر كونها مغامرة جديدة. وافقت على المجيء إلى هنا لمساعدة الإسماعيلي".

وأتبع "أتابع المنتخب الوطني المصري، وأعرف كيف تطور مستوى الفريق كثيرا".

المدرب المقدوني أكمل "شاهدت مباراة اليوم أمام القطن وقد قدمنا مباراة جيدة. أهنئ اللاعبين والجهاز الفني، لكن مازال أمامنا 90 دقيقة أخرى هناك، وإذا تجاوزنا تلك المباراة لابد أن نحتل مركز جيد في المجموعة".

وأتم "لدينا ثلاث مباريات على أرضنا وهي مرحلة مهمة جدا للفريق يجب التركيز فيها".

كان الإسماعيلي قد فاز على القطن الكاميروني بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ سيدومير يانيفسكي مهمة تدريب الإسماعيلي في مباراة الإياب في الكاميرون يوم السبت المقبل.

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