خاص وكيل شيكابالا يكشف لـ في الجول مستجدات المفاوضات مع الاتحاد السكندري

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 10:47

كتب : أحمد الخولي

شيكابالا

نفي سمير عبد التواب وكيل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار لنادي أبولون اليوناني كافة الأنباء حول إتمام إعارته إلى الاتحاد السكندري مقابل 2.5 مليون جنيه .

وقال عبد التواب في تصريحات لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق مع الاتحاد السكندري بخصوص انتقال اللاعب".

وأضاف "هناك مفاوضات مازالت جارية مع عدم استجابة حقيقية من نادي الزمالك، وتمسك من نادي أبولون باستمرار شيكابالا".

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عبد التواب أتبع "لم يتم بعد الحديث عن الأمور المالية في ظل أننا لم نتجاوز مرحلة موافقة جميع الأطراف بعد، حتى نبدأ مناقشة تلك التفاصيل".

كان وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري أكد أن شيكابالا وافق على الانضمام لصفوف الاتحاد السكندري، ولا يتبقى فقط سوى موافقة الزمالك.

ويقضي شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى نادي أبولون اليوناني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الرائد السعودي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

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