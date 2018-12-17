شن نادر شوقي وكيل محترفنا المصري رمضان صبحي هجوما قويا على من وصفهم بـ"المتربصين" بلاعب هدرسفيلد.

وقال نادر شوقي: "لقد ضقنا ذرعا بما يحدث مع رمضان صبحي من تعمد التقليل منه والإساءة له بصفة مستمرة".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "ما يحدث من شائعات وأخبار غير صحيحة بشكل يومي عن رمضان صبحي، تسيء للاعب".

وأضاف "فوجئنا بعديد من الأقاويل التي ليس لها أي أساس من الصحة عن عودة اللاعب إلى الأهلي واجتماعي مع إدارة هدرسفيلد اليوم الأحد. هذا لم يحدث على الإطلاق".

وأشار "أتواجد في لندن في الوقت الحالي ولكنني لم أجتمع نهائيا مع أي مسؤول لـ هدرسفيلد. تواجدي لإنهاء بعض الأمور الشخصية الخاصة وذهابي لهدرسفيلد سيكون في نهاية الأسبوع".

وأكمل حديثه قائلا: "كفاكم أحاديث غير صحيحة عن رمضان صبحي وخلق روايات ليست صحيحة عن مستقبله ومصيرة".

وشدد "لن نصمت بعد اليوم عما يُقال عن رمضان صبحي. كفاكم شائعات فأنتم تدمرون اللاعب".

وفي نهاية تصريحات نادر شوقي القوية، نفى وجود أي مفاوضات حتى اللحظة مع نادي لاتسيو.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في أربع مباريات كانت آخرها أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي.

صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية زعمت وجود اهتماما من جانب نادي لاتسيو الإيطالي بالتعاقد مع محترفنا المصري رمضان صبحي.

وعلى الجانب ذاته، وصف موقع lazionews المتخصص في أخبار نادي لاتسيو، رمضان صبحي بـ"مشروع محمد صلاح جديد". (طالع التفاصيل)

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