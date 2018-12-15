كورييري ديلو سبورت: لاتسيو مهتم بالتعاقد مع رمضان صبحي.. "مشروع صلاح جديد"

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 17:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح ورمضان صبحي

زعمت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية وجود اهتماما من جانب نادي لاتسيو الإيطالي بالتعاقد مع محترفنا المصري رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى ظهور اسم رمضان صبحي ضمن لائحة اهتمامات لاتسيو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حتى الآن، إدارة لاتسيو لم تدخل مفاوضات رسمية مع إدارة هدرسفيلد من أجل رمضان صبحي، ولكن الاهتمام موجود وفقا للصحيفة الإيطالية.

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وعلى الجانب ذاته، وصف موقع lazionews المتخصص في أخبار نادي لاتسيو، رمضان صبحي بـ"مشروع محمد صلاح جديد".

الفارق بين تقرير موقع لاتسيو نيوز وبين ما زعمت به صحيفة كورييري ديلو سبورت، أن الأخير يقول أن لاتسيو يرغب في ضم رمضان صبحي في يناير، على عكس تقرير لاتسيو نيوز.

موقع "لاتسيو نيوز" كشف أن لاتسيو مهتم بضم رمضان صبحي ولكن في الصيف المقبل وليس في يناير لأن "من الصعب رحيل اللاعب في يناير".

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في ثلاث مباريات فقط. لم يسجل أو يصنع فيهم.

FilGoal.com كشف في وقت سابق سفر نادر شوقي وكيل رمضان إلى إنجلترا لعقد جلسة مع مسؤولي هدرسفيلد ومناقشة مستقبل محترفنا المصري.

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