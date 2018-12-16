بعثة الزمالك تغادر إلى تشاد فجر الخميس

تغادر بعثة الزمالك لمواجهة القطن التشادي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية فجر الخميس المقبل.

وتستقل بعثة الزمالك الطائرة في الثانية والثلث من فجر الخميس.

ويسبق البعثة المنسق العام للفريق، أيمن حافظ، لتجهيز استقبال الفريق والترتيب لإقامة الفريق في تشاد.

ووضع الزمالك أكثر من قدم ونصف في دور الـ32 مكرر للبطولة بالفوز على القطن التشادي 7-0، قبل مباراة العودة يوم الأحد المقبل.

الزمالك بهذا الفوز عادل فوزه الأعرض في تاريخه الإفريقي الذي لعب الأبيض فيه 235 مباراة.

الفوز الأعرض للزمالك في تاريخ مشاركاته الإفريقية كان ضد فريقا تشاديا أيضا، حينما فاز على غزالة في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 2013 بنفس النتيجة.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل للمباراة

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