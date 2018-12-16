مستشفى الأهلي – إكرامي وأزارو جاهزان للنجوم.. والشناوي يسافر إثيوبيا

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 11:28

كتب : أحمد الخولي

شريف إكرامي حارس الأهلي

أصبح شريف إكرامي، ووليد أزارو ثنائي الأهلي جاهزا لمواجهة النجوم في الدوري.

ويلتقي الأهلي مع النجوم مساء غد الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وحسب خالد محمود طبيب النادي الأهلي، فإن شريف إكرامي ووليد أزارو أصبحا جاهزين لمواجهة النجوم بعد تعافيهما من الإصابة.

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وكان إكرامي قد اشتكي من آلام العضلة الضامة في مباراة جيما الإثيوبي أمس الأول في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، إذ تمت إراحة اللاعب من التدريبات أمس، واكتفي فقط بأداء تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يعلن الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون لائقًا للتواجد في الحسابات الفنية لمباراة النجوم.

كما أكد الجهاز الطبي أن المغربي وليد أزارو تعافى تماما من آلام العضلة الخلفية، وأصبح جاهزا هو الآخر بعد مشاركته بشكل طبيعي في تدريبات الكرة أمس.

خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق لن يلحق بمباراة النجوم المقرر لها مساء غد الاثنين ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري العام.

وأضاف أن اللاعب يعاني من التواء في كاحل القدم، ولن يتمكن من اللحاق بالمباراة.

وكان عاشور قد غادر مباراة جيما الاثيوبي أمس الأول الجمعة متأثرًا بإصابته في أنكل القدم، حيث خضع اللاعب لجلسات علاج وتأهيل؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني للأهلي اصطحاب محمد الشناوي حارس الفريق لإثيوبيا لمواجهة جيما أبا جيفار في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشناوي قد غاب عن قائمة الفريق في المباريات الأخيرة؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة، حيث نفذ اللاعب برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة، وعاد للانتظام في التدريبات الجماعية.

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