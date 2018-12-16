محمد فضل: الحديث عن صفقات الأهلي المبرمة ليس أنانية.. إنما للتدليل على إدراكنا لمسؤولياتنا

يرى محمد فضل مدير التعاقدات في النادي الأهلي، أن حديثه عن الصفقات التي يبرمها النادي أو بصدد إبرامها ليس أنانية أو دفاعا منه عن نفسه، إنما هي تدليل على إدراكه لمسؤولية العمل في الأهلي.

وكتب محمد فضل عبر حسابه على "فيسبوك": "حديثنا عن الصفقات، سواء التي أبرمها النادي أو سوف يتعاقد معها لاحقآ بالدليل ليس الهدف منه إظهار أنانية أو الدفاع عن الانتقادات التي وجهت بلا داع ومعلوم مصدرها".

وأضاف "إنما نوضح أننا نعلم حجم المسؤولية والحمد لله نجتهد ونفعل جميع الأسباب حتي نكون علي قدرها ومعني نكون ليس شخصا بإسمه ولكن مجموعة أشخاص اجتهدت لخدمة ناديها فقط، أشخاص معلومة وغير معلومة تعمل في سرية تماما هدفها نادي الأهلي فقط".

فضل أتبع "الاهلي فوق الجميع بجمهوره ومبادئه وكلنا نخدم نادينا سواء من الخارج أو الداخل ونتصرف دون حسابات أو دبلوماسية نهائيا. اجتها=دنا كثيرا بسرية دون كلام أو محاولة إظهار قدراتنا، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهدفنا كان هو أن نادينا دائما هو رقم (١) فقط وسيظل رقم (١) بجمهوره ومبادئه".

مدير التعاقدات أكمل "بخصوص صفقة لاعب أو آخر، لسنا مسؤولين عن ميعاد إتمام الصفقة، ولكن مسؤوليتنا تكمن في انتقاء وترشيح عناصر مميزة تخدم النادي فنيا واستثماريا وتكون جاهزة للانتقال دون صعوبات أو مزايدات".

وأتم "سنظل نحب ونحافظ وندافع علي نادينا من حبنا فقط كجمهور وليس لأهداف أخرى. سنكرر الأهلي فوق الجميع بمبادئه قبل بطولاته، جمهوره ده حماه".

كان الأهلي قد أتم تعاقده مع جيرالدو دا كوستا الجناح الأنجولي لفريق بريميرو دي أوجوستو الأنجولي. صفقة هي الثالثة للأهلي لانتقالات يناير المقبل بعد محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد من مصر للمقاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأهلي من الجولة الـ12 في بطولة الدوري المصري.

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