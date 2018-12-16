مورينيو يتغزل في محمد صلاح "النووي"

أسهب جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد في الإشادة بقدرات نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول قبل مواجهته مساء الأحد.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 17 من الدوري الإنجليزي في السادسة من مساء الأحد.

صلاح يواجه مدربه السابق والسبب في حضوره إلى إنجلترا أولا مع تشيلسي، قبل أن يتركه للإعارة إلى صفوف فيورنتينا ثم إلى روما، بعد ذلك عاد الدولي المصري إلى بريطانيا بقميص ليفربول وأصبح واحدا من أفضل لاعبي العالم مؤخرا.

كل ما يلي على لسان مورينيو في تصريحات أبرزتها الصحف الإنجليزية صباح الأحد.

"لقد تطور صلاح بشكل جيد على كل المستويات، جسديا تطور بشكل مذهل. لقد كان فتى سريع لكنه هش، والآن هو رجل سريع وقوي".

"صلاح لم يتكيف حين انضم إلى تشيلسي من الناحية النفسية، لقد أتى مباشرة من ناد صغير في سويسرا وهو بازل إلى ناد كبير في الدوري الإنجليزي".

"أتذكر أنني لعبت به ضد توتنام في ملعب وايت هارت لين وفي ملعب الاتحاد ضد مانشستر سيتي، وكان الأمر صعبا عليه".

"يلعب الآن في كل الملاعب ضد أي فريق، يمكنه الذهاب إلى برشلونة، ويمكنه الذهاب إلى ريال مدريد وهو يلعب الآن ويقول بكل ثقة (أنا صلاح وأنا لا أخشى أحدا)".

"إنه لاعب رائع، مختلف تمامًا عن اللاعب الذي اشتريناه من بازل إلى تشيلسي. لقد كان لاعبا واعدا نعده للمستقبل، وهو الآن واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

"أعتقد أن حقيقة معرفتي به لا تساعدني في مواجهته، لأنني كنت أعرف صلاح اللاعب الواعد وهو الآن لاعب كبير".

"في كل مباراة نحاول فيها تحليل الخصوم، نحاول تحليل نقاط القوة والضعف في الخصم، وعندما تواجه ليفربول، فإن لديهم الكثير من نقاط القوة، ولكن بطبيعة الحال صلاح مثل القوة النووية".

"صلاح يلعب أحياناً في الجانب الأيمن، أحياناً يلعب كمهاجم، ولذلك فأن يورجن كلوب لديه الكثير من القوة في فريقه، لقد جعل الأمر مختلفا تماما".

"على الرغم من رغبتنا في لعب المباراة بطريقتنا الخاصة، لكن علينا التفكير في كيفية إيقاف صلاح وجعل المباراة صعبة عليه".

اختر التشكيل المناسب لليفربول أمام يونايتد

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