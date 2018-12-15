أصبح السيد سالم ظهير أيسر نادي وادي دجلة قريبا جدا من الانتقال لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com، فإن النادي سيعقد جلسة مع السيد سالم منتصف الأسبوع المقبل، للتفاوض حول انضمامه للفريق.

ويعد السيد سالم هو الخيار الأول للزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيسر في شهر يناير.

كان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق برغبة الزمالك في ضم ظهير أيسر وادي دجلة. (طالع التفاصيل)

السيد سالم انضم لنادي وادي دجلة من ألعاب دمنهور في موسم 2012/2013، واستمر معهم حتى الآن.

الظهير الأيسر صاحب الـ31 عاما شارك في 17 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع 5 آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي مساء اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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