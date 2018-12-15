فرانس فوتبول تنصح هنري وموناكو بضم النني

رشحت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية محمد النني لاعب وسط أرسنال لينضم إلى كتيبة تييري هنري مدرب موناكو خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته بعنوان :"5 صفقات بسعر قليل يمكنهم أن يعززوا من قوة موناكو في الشتاء"، إن محمد النني سيشكل إضافة لكتيبة هنري.

وجاء بقية المرشحين الخمسة كالتالي، إيلاكيم مانجالا مدافع مانشستر سيتي وماتيو دارميان مدافع مانشستر يونايتد وديفوك أوريجي مهاجم ليفربول ومالكوم مهاجم برشلونة.

وأوضحت أن صاحب الـ26 عاما لاعب جماعي وأن عقليته تناسب موناكو بامتياز.

وأشار التقرير إلى أن أوناي إيمري مدرب أرسنال لا يعتمد على اللاعب ولم يشركه قط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألمحت فرانس فوتبول إلى أن سعر النني قد يصل إلى 15 مليون يورو مقارنة بمشاركاته وعقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وشارك النني خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات خلال الموسم الجاري صنع خلالها هدفا.

هل يمكنك اختيار تشكيل أرسنال المثالي قبل مواجهة ساوثامبتون خلال الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي؟

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وانضم الدولي المصري إلى أرسنال في يناير 2016 بمبلغ 12.5 مليون يورو قادما من بازل.