الاتحاد السكندري: شيكابالا وافق على الانضمام لنا.. ونفاوض الزمالك لصفقة تبادلية

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري عن مفاوضات حول صفقة تبادلية قد تتم خلال الأيام القليلة المقبلة مع نادي الزمالك .

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لـ (ستوديو 93.7) على إذاعة أون سبورت: "توصلنا لاتفاق نهائي مع شيكابالا وإقرار برغبته في ارتداء فانلة سيد البلد".

وأضاف "انتقلنا بعدها للمفاوضات مع الزمالك الذي خاض معنا حديث ودي حول موافقته على انضمام شيكابالا إلى صفوفو زعيم الثغر نظير قبول فكرة قطع إعارة رزاق سيسيه أو احمد دوادا ".

وليد صلاح أتبع "ندرس الأمر من كافة جوانبه، خاصة وأننا نريد ضم شيكابالا ونعتقد أنه سيمثل فارقا كبيرا لنا".

وأتم "ننتظر أيضا رد الزمالك النهائي الذي طلب الصبر عليه في ظل ارتباطاته المتعاقبة".

وليد صلاح أتبع "تتبقى فقط المفاوضات مع الزمالك حول الصفقة، قبل أن تتم بشكل رسمي".

مدير الكرة بنادي الاتحاد تحدث أيضا عن احتمالية عودة رزاق سيسيه وأحمد داوودا لاعبا الزمالك المعارين للفريق السكندري، فقال "نظرا للعقود، فإن الثنائي مستمر معنا حتى نهاية الموسم، لكن هذا لا يمنع احتمالية التفاوض على عودة اللاعبين للزمالك".

وشرح "إذا أراد الزمالك استعادة الثنائي خلال شهر يناير، فربما نتفاوض معهم مقابل الحصول على لاعبين أو ما إلى ذلك".

وليد أعلن "الزمالك بالفعل طلب استعادة أحمد داوودا تحديدا خلال شهر يناير. في اعتقادي أن كريستيان جروس يرى فيه بديلا جيدا لفرجاني ساسي بنظرة فنية".

وأتم " "ننتظر قرار الأهلي والزمالك وبيراميدز بشأن الراحلين عنهم في شهر يناير، قبل أن يحدد حلمي طولان المدير الفني للفريق احتياجاته من تلك الأسماء".

ويقضي شيكابالا الموسم الجاري معارا من الزمالك لنادي أبولون اليوناني. صاحب الـ 32 عاما شارك في 10 مباريات، سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

وكان شيكابالا أحد أعضاء المنتخب الوطني المشارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

على الجهة الأخرى، يقضي أحمد داوودا الموسم الجاري معارا من الزمالك للاتحاد السكندري، وقد شارك صاحب الـ29 عاما في 10 مباريات. صنع فيهم هدفا واحدا.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق موقف الزمالك من عودة معارينه الـ11 خلال شهر يناير الجاري. (طالع التفاصيل)

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