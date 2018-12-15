فكرة استمرار محمد يوسف كمدير فني للنادي الأهلي حتى نهاية الموسم مستبعدة تماما، والمدرب الأجنبي قادم لا محالة.

قال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا توجد أدنى نية في تغيير خطط مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها سلفا بإستقدام مدير فني أجنبي".

وأضاف "كل ما يقال عن استمرار محمد يوسف مجرد اجتهادات تم نسجها بسبب التأخر في اللإعلان عن المدرب الأجنبي".

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أتم "المدرب الأجنبي قادم بلا محالة أو أدنى مجال للشك، لأن مجلس إدارة الأهلي لن يقبل الا بذلك الأمر".

كان الأهلي قد أعلن رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي السابق للفريق بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا وتوديع البطولة العربية.

الأهلي كان قد ودع كأس زايد للأبطال مساء الخميس، بتعادله أمام الوصل الإماراتي 1-1 في إياب ثمن النهائي، ليودع المسابقة بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

كارتيرون فشل كذلك في قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال إفريقيا، إذ خسر أمام الترجي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.

المدرب الفرنسي تولى تدريب الأهلي في يونيو الماضي خلفا لحسام البدري، وقاد الأهلي في 21 مباراة، انتصر في 12 مواجهة، تعادل في 6، وخسر 3.

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