قبل مواجهة القطن.. استثناء مفاجئ وحيد في بداية الزمالك الإفريقية على ملعبه

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 00:36

كتب : FilGoal

كهربا - حمدي النقاز - طارق حامد - أوباما - الزمالك - المصري

ينطلق مشوار الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية باستضافة القطن التشادي، فكيف تكون نتائج الفارس الأبيض في بداية مشواره على ملعبه؟

الزمالك يواجه القطن التشادي يوم السبت في السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

طوال مشوار الزمالك في كل بطولات إفريقيا عبر تاريخه، بدأ طريقه في البطولة على ملعبه 19 مرة.

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من 19 مواجهة في بداية مشواره على ملعبه، انتصر الزمالك 18 مرة. اكتساح أبيض لكل منافسيه، بينما لم يتعرض لأي هزيمة وتعادل مرة واحدة.

التعادل الوحيدة في بداية الزمالك الإفريقية على ملعبه (لقاء الذهاب على ملعبه) كانت في كأس الكؤوس الإفريقية عام 1978، وقتها تعادل 1-1 أمام الهلال سوداني قبل أن يفوز عليه 2-1 في الإياب ويصل ربع النهائي.

ويستعرض FilGoal.com كل نتائج الزمالك في بداية مشواره الإفريقي على ملعبه..

** كأس الكؤوس الإفريقية 1976 – الزمالك (3) / (0) أهلي طرابلس الليبي – الزمالك واصل مشواره في البطولة قبل أن يخرج من دور نصف النهائي بركلات الترجيح.

** كأس الكؤوس الإفريقية 1978 – الزمالك (1) / (1) الهلال السوداني – الزمالك خرج من الدور التالي للبطولة.

** دوري أبطال إفريقيا 1979 – الزمالك (2) / (1) سيمبا التنزاني – الزمالك خرج من الدور ربع النهائي.

** دوري أبطال إفريقيا 1984 – الزمالك (3) / (0) الصفاقسي التونسي – الزمالك بطلا لدوري أبطال إفريقيا.

** دوري أبطال إفريقيا 1985 – الزمالك (4) / (0) الهلال السوداني – الزمالك يودع البطولة من الدور نصف النهائي.

** دوري أبطال إفريقيا 1986 – الزمالك (5) / (1) ليوبار الأوغندي – الزمالك بطلا لدوري أبطال إفريقيا.

** دوري أبطال إفريقيا 1987 – الزمالك (2) / (0) نكانا ريد ديفلز الزامبي – الزمالك ودع المسابقة من الدور ربع النهائي.

** دوري أبطال إفريقيا 1989 – الزمالك (2) / (1) ماواردا السوداني – الزمالك خسر إيابا 1-0 وودع البطولة.

** دوري أبطال إفريقيا 1996 – الزمالك (3) / (1) صن رايز من موريشيوسالزمالك بطلا لإفريقيا من جديد.

** دوري أبطال إفريقيا 1997 – الزمالك (2) / (0) سان جورج الإثيوبي – الزمالك ودu البطولة من الدور ربع النهائي.

** كأس الكؤوس 2001 – الزمالك (1) / (0) الهلال السوداني – الزمالك ودع البطولة من الدور ربع النهائي.

** دوري أبطال إفريقيا 2002 – الزمالك (6) / (0) الجيش الرواندي – الزمالك بطلا لإفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

** دوري أبطال إفريقيا 2003 – الزمالك (3) / (0) نزويا شوجر الكيني – الزمالك ودع البطولة من الدور التالي مباشرة.

** دوري أبطال إفريقيا 2004 – الزمالك (3) / (2) الجيش الرواندي – الزمالك خسر إيابا 4-1 وودع البطولة.

** دوري أبطال إفريقيا 2007 – الزمالك (4) / (1) فيتال أو البوروندي – الزمالك ودع البطولة من الدور التالي مباشرة.

** دوري أبطال إفريقيا 2013 – الزمالك (7) / (0) جازيللي التشادي – الزمالك فشل في تخطي دور المجموعات.

** دوري أبطال إفريقيا 2014 – الزمالك (2) – (0) اتحاد دوانس النيجري – الزمالك يخرج من دور المجموعات.

** كأس الكونفدرالية 2015 – الزمالك (3) / (1) رايون سبورتس الرواندي – الزمالك خرج من الدور نصف النهائي.

** دوري أبطال إفريقيا 2017 – الزمالك (4) / (1) رينجرز النيجيري – الزمالك ودع البطولة من دور المجموعات.

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