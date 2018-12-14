كشف دومينيك شيمافي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم مخاطبة اتحاد بلاده للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل معرفة متطلبات تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الجنوب إفريقي: "جنوب إفريقيا جادة للغاية في استضافة أمم إفريقيا 2019".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نحن جاهزون وقادرون على منافسة ملف مصر لاستضافة البطولة".

وأردف "نعم لدينا بعض الأزمات المالية ولكن موقفنا النهائي هو التقدم بالفعل بطلب استضافة البطولة. لم نحصل على الضوء الأخضر من الحكومة حتى الآن وكل شيء يتم بالتنسيق بين الاتحاد والحكومة".

وتابع "خاطبنا الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي لمعرفة متطلبات تنظيم البطولة، وسنعرض بعدها كل المتطلبات على الحكومة لنحصل على الضوء الأخضر لتتقدم بالملف".

مع وصول الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة، سيغلق بشكل رسمي باب الترشح لاستضافة البطولة، فهل يحدث كل ما سبق قبل هذا الوقت؟ يُجيب دومينيك: "نحن نعلم بقرب انتهاء الوقت المحدد ولكننا ننتظر حاليا رد الاتحاد الإفريقي علينا بخصوص معرفة متطلبات التنظيم".

وأشار "بعد ذلك نقدر على التقدم بالتماس للاتحاد الإفريقي بقبول ترشحنا لاستضافة البطولة حتى مع نهاية الوقت".

وأتم "نعرف جيدا أن الملف المصري يعد جاهزا وبقوة لاستضافة البطولة ولكننا سننافس".

وفي حالة عدم ترشح جنوب إفريقيا لتنظيم البطولة، تفوز مصر بتنظيمها بالتزكية حسب أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا من الكاميرون حيث كان مقررا لها أن تقام، وذلك بسبب عدم اكتمال استعدادات الدولة لاستضافة البطولة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي التقدم بطلب استضافة أمم إفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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