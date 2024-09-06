خبر في الجول - المصري يطلب ضم كالوشا.. ورقم صادم من إنبي للموافقة

طلب النادي المصري التعاقد مع أحمد خليل كالوشا مدافع إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب كالوشا في إنبي منذ صيف 2022 قادما من نادي النصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري طلب ضم أحمد خليل كالوشا مدافع إنبي مقابل 15 مليون جنيه.

بينما حدد نادي إنبي 45 مليون جنيه للتخلي عن مدافعه لصالح النادي المصري.

كالوشا كان أحد أهداف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن الصفقة لم تتم. (طالع التفاصيل)

وأكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه رفض عرضا من نادي الزمالك لضم مدافع الفريق البترولي أحمد خليل كالوشا.

وقال الشريعي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك طلب كالوشا في فترة الانتقالات الشتوية، لكننا أبلغناه أن اللاعب لا بديل له لدينا وأغلقنا الموضوع".

ولعب كالوشا صاحب الـ25 عاما 70 مباراة مع إنبي وسجل 8 أهداف وصنع 6 رغم مركزه في خط الدفاع.

في المقابل ضم المصري 5 صفقات جديدة لقائمته الإفريقية وهم: محمد مخلوف ومحمود حمدي ومحمد هاشم وكريم بامبو وخالد الغندور.

ويواجه المصري في الكونفدرالية الهلال الليبي في منتصف سبتمبر بالدور الثاني التمهيدي من الكونفدرالية.

ولم يعلن النادي عن صفقاته الجديدة بشكل رسمي حتى الآن.

وسبق أن كشف FilGoal.com انضمام مخلوف وهاشم من الإسماعيلي للمصري في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقدهما مع الدراويش.

وكذلك انتقال محمود حمدي للمصري عقب نهاية تعاقده مع مودرن سبورت. (طالع التفاصيل)

كما كشف FilGoal.com أيضا انضمام كريم بامبو للمصري في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع البنك الأهلي.

بالإضافة لخالد الغندور لاعب الاتحاد السابق عقب تعثر انتقاله للبنك الأهلي. (طالع التفاصيل)

وحدد الهلال الليبي 15 سبتمبر المقبل موعدا لمباراته ضد المصري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

وستقام المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب شهداء بنينا في بني غازي والمغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لـ11 ألف متفرج.

وكان المصري تجنب المشاركة في الدور التمهيدي من البطولة والذي اضطر الهلال الليبي لخوضه.

وأنهى المصري موسمه المحلي في المركز الرابع من الدوري.

ولكن الفريق البورسعيدي تأهل للكونفدرالية بفضل تواجده في المربع الذهبي وقت احتساب نتائج الدور الأول من الدوري لتحديد أسماء المشاركين قاريا الموسم المقبل.