خبر في الجول - المصري يحصل على توقيع كريم بامبو تمهيدا لضمه
الخميس، 15 أغسطس 2024 - 23:18
كتب : عمرو نبيل
اقترب النادي المصري من التعاقد مع كريم بامبو لاعب البنك الأهلي لضمه بداية من الموسم المقبل.
كريم بامبو
النادي : البنك الأهلي
وينتهي تعاقد بامبو مع البنك الاهلي بنهاية الموسم الجاري.
وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري حصل على توقيع كريم بامبو تمهيدا لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.
ويستعد المصري للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة الكونفدرالية.
كريم بامبو أحد ناشئي الأهلي لعب في صفوف الإسماعيلي بين موسمي 2016-2019.
وانضم بامبو لصفوف الزمالك في صيف 2019، الذي أعاره للبنك الأهلي في يناير 2021.
وفي صيف 2021 أتم البنك الأهلي إجراءات التعاقد مع بالمبو بشكل نهائي من الزمالك ليستمر بين صفوفه حتى صيف 2024.
بامبو صاحب الـ 31 عاما لعب 110 مباراة بقميص البنك الأهلي وسجل 38 هدفا وصنع 7 آخرين في جميع المسابقات.
نرشح لكم
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: المدرب الأقرب أجنبي.. وهذه الاستراتيجية التي سيسير عليها في الجول يكشف – هل أبلغ الزمالك زياد كمال بقطع إعارته وعودته إلى إنبي مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة تقرير مغربي: الأهلي يسعى للتعاقد مع أشرف داري خبر في الجول – الزمالك يستقر حتى الآن على خوض كأس مصر.. وهل يقود جوميز الفريق مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة الزمالك يعلن نقل مواجهة بلدية المحلة إلى استاد السلام مصدر من ناديه لـ في الجول: بن رمضان يقترب من الأهلي وليس الأخدود.. تفاصيل الصفقة والعائق الوحيد