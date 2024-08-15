خبر في الجول - المصري يحصل على توقيع كريم بامبو تمهيدا لضمه

الخميس، 15 أغسطس 2024 - 23:18

كتب : عمرو نبيل

كريم بامبو - الزمالك ضد البنك الأهلي

اقترب النادي المصري من التعاقد مع كريم بامبو لاعب البنك الأهلي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد بامبو مع البنك الاهلي بنهاية الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري حصل على توقيع كريم بامبو تمهيدا لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

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ويستعد المصري للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة الكونفدرالية.

كريم بامبو أحد ناشئي الأهلي لعب في صفوف الإسماعيلي بين موسمي 2016-2019.

وانضم بامبو لصفوف الزمالك في صيف 2019، الذي أعاره للبنك الأهلي في يناير 2021.

وفي صيف 2021 أتم البنك الأهلي إجراءات التعاقد مع بالمبو بشكل نهائي من الزمالك ليستمر بين صفوفه حتى صيف 2024.

بامبو صاحب الـ 31 عاما لعب 110 مباراة بقميص البنك الأهلي وسجل 38 هدفا وصنع 7 آخرين في جميع المسابقات.

كريم بامبو المصري البورسعيدي
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