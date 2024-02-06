خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع محمد هاشم

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 19:36

كتب : بسام أبوبكر

محمد هاشم - الإسماعيلي × الأهلي

أتم النادي المصري اتفاقه مع محمد هاشم مدافع الإسماعيلي السابق لضمه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد هاشم مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري حصل على توقيع محمد هاشم لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

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المدافع صاحب الـ28 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع الإسماعيلي في 10 مباريات.

ويلعب هاشم في صفوف الإسماعيلي منذ يناير 2017 قادما من طلائع الجيش.

وشارك هاشم إجمالا مع الإسماعيلي في 156 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

محمد هاشم الإسماعيلي المصري
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