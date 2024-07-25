خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق مبدئي مع حارس مودرن سبورت

اقترب النادي المصري من التعاقد مع محمود حمدي حارس مرمى مودرن سبورت بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد محمود حمدي مع مودرن سبورت بنهاية الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري توصل إلى اتفاق مبدئي مع محمود حمدي حارس مودرن سبورت لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

واتفق المصري مع محمود حمدي على البنود الشخصية في التعاقد في انتظار إتمام الاتفاق بشكل رسمي.

ويرغب المصري في ضم حارس مرمى جديد بعدما تعرض عصام ثروت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويعلم علي ماهر مدرب المصري إمكانيات محمود حمدي جيدا بعدما تولى تدريبه في وقت سابق.

وفي 2014 رحل محمود حمدي عن الزمالك ليبحث عن فرصة جديدة بسبب تواجد ثلاثة حراس مرمى من الكبار في الفريق وهم أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل.

انضم لمصر للمقاصة وفي موسمه الثاني مع الفريق تمكن من حجز مقعدا أساسيا واستمر لمدة 7 سنوات وشارك في دوري الأبطال والكونفدرالية، ثم انضم لفيوتشر في 2021 وتوج بكأس الرابطة.

شارك في تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما سنة 2013 تحت قيادة ربيع ياسين.