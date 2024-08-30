خبر في الجول - تعثر انتقال خالد الغندور للبنك الأهلي.. ووجهته الأقرب

تعثر انتقال خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري لصفوف البنك الأهلي.

وينتهي تعاقد الغندور مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن انتقال خالد الغندور إلى نادي البنك الأهلي تعثرت، بسبب عدم حصول اللاعب على قيمة مقدم التعاقد.

واسترد خالد الغندور العقود التي وقع عليها لصالح البنك الأهلي بعد تعثر الصفقة.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب بات قريببا من الانتقال لصفوف المصري.

وقال مصدر من مقرب من الغندور لـFilGoal.com " عقد جلسة مع محمد موسى عضو مجلس إدارة المصري وقام بالتوقيع على عقود تمهيدا لإتمام إجراءات انضمامه للفريق.

خالد الغندور البالغ من العمر 33 عاما هو قائد فريق الاتحاد السكندري الحالي.

وبدأ خالد الغندور مسيرته مع الاتحاد السكندري في عام 2016 قادما من اتحاد الشرطة.

ومع الاتحاد السكندري لعب خالد الغندور 227 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 15 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة.