مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: كالوشا اتفق مع الزمالك ويطالب بموافقة إنبي

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 22:26

كتب : عمرو نبيل

أحمد كالوشا - إنبي

يسعى نادي الزمالك لضم لاعب جديد في سوق الانتقالات الشتوية، وهو أحمد خليل كالوشا مدافع إنبي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب: "كالوشا توصل لاتفاق مع الزمالك وأتمه بالفعل، وبانتظار رد إنبي".

وأضاف "اللاعب يطالب مسؤولي إنبي بالموافقة على رحيله إلى نادي الزمالك".

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وساهم كالوشا في فوز إنبي على الزمالك 2-1 في المباراة التي أقيمت في أكتوبر الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وقال كالوشا عبر "إم بي سي مصر" بعد هذه المباراة: "أبلغني وكلاء لاعبين برغبة نادي الزمالك في ضمي. عقدي ممتد مع إنبي لمدة 5 سنوات. اللعب في الاهلي او الزمالك شرف كبير"

وكشف "والدي زملكاوي متعصب ووالدتي أهلاوية متعصبة، بينما أنا أحلم باللعب في ريال مدريد".

وأتم "أعمل على تطوير قدراتي خاصة في استغلال الكرات الثابتة وتسجيل الأهداف لفريقي بجانب دوري الدفاعي".

وأبرم الزمالك 9 صفقات شتوية حتى الآن منذ نجاحه في رفع عقوبة الحرمان من القيد.

وقيد الزمالك 7 صفقات جديدة في قائمته الإفريقية، وهم ياسر حمد المدافع الفلسطيني، ومحمد شحاتة لاعب الوسط القادم من طلائع الجيش، وزياد كمال القادم من إنبي، ترافيس موتيابا لاعب الوسط الأوغندي الدولي، ومحمد عاطف الجناح القادم من طنطا، ومهاب ياسر الجناح القادم من الداخلية، وأحمد حمدي لاعب الوسط القادم في صفقة انتقال حر.

القائمة لم تضم اسمي عبد الله السعيد القادم من بيراميدز، وناصر ماهر القادم من مودرن فيوتشر، إذ شارك الأول رفقة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والثاني مع فيوتشر في الكونفدرالية ولا يحق للزمالك قيدهما هذا الموسم.

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