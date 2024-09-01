خبر في الجول - قيد 5 صفقات جديدة لـ المصري في قائمته بـ الكونفدرالية

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 00:57

كتب : عمرو نبيل

النادي المصري - بيان رسمي

قيّد المصري 5 أسماء جديدة في قائمته الإفريقية استعدادا للمشاركة في الكونفدرالية.

ويواجه المصري في الكونفدرالية الهلال الليبي في منتصف سبتمبر بالدور الثاني التمهيدي من الكونفدرالية.

وضم المصري 5 صفقات جديدة لقائمته الإفريقية وهم: محمد مخلوف ومحمود حمدي ومحمد هاشم وكريم بامبو وخالد الغندور.

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ولم يعلن النادي عن صفقاته الجديدة بشكل رسمي حتى الآن.

وسبق أن كشف FilGoal.com انضمام مخلوف وهاشم من الإسماعيلي للمصري في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقدهما مع الدراويش.

وكذلك انتقال محمود حمدي للمصري عقب نهاية تعاقده مع مودرن سبورت. (طالع التفاصيل)

كما كشف FilGoal.com أيضا انضمام كريم بامبو للمصري في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع البنك الأهلي.

بالإضافة لخالد الغندور لاعب الاتحاد السابق عقب تعثر انتقاله للبنك الأهلي. (طالع التفاصيل)

وحدد الهلال الليبي 15 سبتمبر المقبل موعدا لمباراته ضد المصري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

وستقام المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب شهداء بنينا في بني غازي والمغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لـ11 ألف متفرج.

وكان المصري تجنب المشاركة في الدور التمهيدي من البطولة والذي اضطر الهلال الليبي لخوضه.

وأنهى المصري موسمه المحلي في المركز الرابع من الدوري.

ولكن الفريق البورسعيدي تأهل للكونفدرالية بفضل تواجده في المربع الذهبي وقت احتساب نتائج الدور الأول من الدوري لتحديد أسماء المشاركين قاريا الموسم المقبل.

المصري الكونفدرالية خالد الغندور كريم بامبو
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