أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 7 أغسطس.. خسارة برونزية جديدة

انتهت منافسات البعثة المصرية في اليوم الـ 12 بـ أولمبياد باريس 2024 في الرياضات الفردية والجماعية.

وخسرت مصر ميدالية برونزية لليوم الثاني على التوالي.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم الـ 12 لـ باريس 2024.

المصارعة

خسر محمد جبر فرصة حصد البرونزية بالخسارة من القيرغزيستاني أزور دزوزوبيكوف بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

محمد "كيشو" يخسر من دور الـ 16 بنتيجة 9-0 أمام هارسان جافاروف (المصنف الأول عالميا). (طالع التفاصيل)

محمد متولي يخسر بنتيحة 1-0 أمام نور سلطان تورسينوف في دور الـ 16 ويودع. (طالع التفاصيل)

الغطس

مها تنهي المنافسات في المركز 24 ولا تتأهل للدور النهائي في تصفيات 3 متر سلم متحرك. (طالع التفاصيل)

الكانوي والكاياك

سما فاروق تحتل المركز الأخير بمنافسات سباق ربع النهائي بزمن دقيقتين و14 ثانية. (طالع التفاصيل)

كرة يد

خسارة مصر أمام إسبانيا 29-28 في ربع النهائي. (طالع التفاصيل)

السباحة التوقيعية

منتخب مصر يحتل المركز العاشر والأخير. (طالع التفاصيل)