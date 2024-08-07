أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 7 أغسطس.. خسارة برونزية جديدة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 22:12

كتب : محمد سمير

وكالات

انتهت منافسات البعثة المصرية في اليوم الـ 12 بـ أولمبياد باريس 2024 في الرياضات الفردية والجماعية.

وخسرت مصر ميدالية برونزية لليوم الثاني على التوالي.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم الـ 12 لـ باريس 2024.

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المصارعة

خسر محمد جبر فرصة حصد البرونزية بالخسارة من القيرغزيستاني أزور دزوزوبيكوف بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

محمد "كيشو" يخسر من دور الـ 16 بنتيجة 9-0 أمام هارسان جافاروف (المصنف الأول عالميا). (طالع التفاصيل)

محمد متولي يخسر بنتيحة 1-0 أمام نور سلطان تورسينوف في دور الـ 16 ويودع. (طالع التفاصيل)

الغطس

مها تنهي المنافسات في المركز 24 ولا تتأهل للدور النهائي في تصفيات 3 متر سلم متحرك. (طالع التفاصيل)

الكانوي والكاياك

سما فاروق تحتل المركز الأخير بمنافسات سباق ربع النهائي بزمن دقيقتين و14 ثانية. (طالع التفاصيل)

كرة يد

خسارة مصر أمام إسبانيا 29-28 في ربع النهائي. (طالع التفاصيل)

السباحة التوقيعية

منتخب مصر يحتل المركز العاشر والأخير. (طالع التفاصيل)

باريس 2024 أولمبياد باريس ملخص منافسات البعثة المصرية
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