أولمبياد باريس – منتخب مصر للسباحة التوقيعية يحتل المركز الأخير

أنهى منتخب مصر للسباحة التوقيعية منافساته في أولمبياد باريس 2024 باحتلاله المركز العاشر والأخير.

وفي منافسات الروتين الفني حقق منتخب مصر 242.7651 نقطة.

أما في الروتين الحر حصد منتخب مصر 243.9896 نقطة.

وفي الروتين الأكروباتي حقق آنسات مصر 219.2267 نقطة.

ووصل إجمالي نقاط منتخب مصر لـ705.9814 نقطة ليحتل المركز الأخير.

وحصدت الصين الميدالية الذهبية وأمريكا الفضية وإسبانيا البرونزية.

وكان منتخب مصر للسباحة التوقيعية حل ثامنا في أولمبياد طوكيو 2020 من أصل 10 منتخبات.

وحينها حصدت روسيا تحت العلم الأولمبي الذهبية والصين الفضية وأوكرانيا البرونزية.