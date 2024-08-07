أولمبياد باريس – منتخب مصر للسباحة التوقيعية يحتل المركز الأخير
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 21:54
كتب : FilGoal
أنهى منتخب مصر للسباحة التوقيعية منافساته في أولمبياد باريس 2024 باحتلاله المركز العاشر والأخير.
وفي منافسات الروتين الفني حقق منتخب مصر 242.7651 نقطة.
أما في الروتين الحر حصد منتخب مصر 243.9896 نقطة.
وفي الروتين الأكروباتي حقق آنسات مصر 219.2267 نقطة.
ووصل إجمالي نقاط منتخب مصر لـ705.9814 نقطة ليحتل المركز الأخير.
وحصدت الصين الميدالية الذهبية وأمريكا الفضية وإسبانيا البرونزية.
وكان منتخب مصر للسباحة التوقيعية حل ثامنا في أولمبياد طوكيو 2020 من أصل 10 منتخبات.
وحينها حصدت روسيا تحت العلم الأولمبي الذهبية والصين الفضية وأوكرانيا البرونزية.
نرشح لكم
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 8 أغسطس أولمبياد باريس - الثانية تواليا.. المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية 3000 متر حواجز مران مصر الأولمبي - تدريبات تأهيلية قبل لقاء المغرب في مواجهة البرونزية أولمبياد باريس - ميداليته الثانية لـ تونس.. جندوبي يفوز ببرونزية في التايكوندو أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 7 أغسطس.. خسارة برونزية جديدة أولمبياد باريس - السعودية دنيا أبو طالب تخسر البرونزية في التايكوندو أولمبياد باريس - محمد جبر يخسر البرونزية في المصارعة الرومانية أولمبياد باريس - كيشو يخسر فرصة الوصول لمرحلة الترضية في المصارعة الرومانية