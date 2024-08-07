أولمبياد باريس - سينتظران فرصة الترضية..كيشو ومتولي يخسران في المصارعة الرومانية

خسر محمد متولي كيشو من الأذربيجاني هاسرات جافاروف في دور الـ 16 من منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كجم بنتيجة 9-0.

اللاعب الأذربيجاني هو المصنف الأول على العالم.

على الجانب الآخر خسر أيضا محمد متولي من الكازخي نور سلطان تورسينوف بنتيجة 10-1.

الفترة الأولى انتهت بتقدم متولي بنقطة دون مقابل ولكن اللاعب الكازخي عاد في النتيجة خلال الفترة الثانية.

اللاعب الكازخي هو المصنف الخامس على العالم في وزنه.

وينتظر اللاعبان وصول الأذربيجاني والكازخي للمباراة النهائية ليتأهلان لمنافسات الترضية والمنافسة على الميدالية البرونزية.

من هو محمد متولي

صاحب برونزية في المصارعة الرومانية بأولمبياد طوكيو 2020 لوزن 67 كجم، بعدما حمسه مدربه بجملة " 40 ثانية على موتك يا كيشو".

محمد إبراهيم السيد من مواليد الإسكندرية وبدأ ممارسة المصارعة بعمر 5 سنوات، وتخرج من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

كان يفضل متابعة كارتون سبايدر مان في صغره.

اشتهر بلقب "كيشو" والذي يعود لعبارة "كش ملك" المعروفة في لعبة الشطرنج، خاصة أن أغلب مبارياته انتهت بالفوز بلمس أكتاف أو عدم تكافؤ فني.

"إذا استمع أحد لحكايتي سيبكي بدلا من الدموع بحور"، هكذا تحدث كيشو عن قصته بعد هروب أحمد بغدودة.

حاز على جائزة أفضل مصارع تحت 23 عاما في عام 2019 من اتحاد المصارعة العالمية المتحدة، بعدما فاز بلقب بطولة العالم تحت 23 عاما في المجر ومن قبلها في رومانيا.

كيشو رفع رصيد مصر لـ 8 ميداليات متنوعة في المصارعة الرومانية في الأولمبياد، وإذ تعد هي الأولى منذ كرم جابر في لندن 2012.

وكرر كيشو احتفال كرم جابر صاحب ذهبية 2004 بأولمبياد أثينا، في مشهد التتويج بميداليته في طوكيو 2020.

وغاب كيشو عن التكريم الرئاسي بعد أولمبياد طوكيو 2020 بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي 2022 وبعد اجتماع مع أشرف صبحي وزير الرياضة وعد كبشو بتحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024.

تأهل لباريس 2024 عن طريق الفوز في الملحق المؤهل للأولمبياد في التصفيات العالمية المؤهلة في وزن 67 كيلوجرام، والتي أقيمت في تركيا في مايو الماضي.

من هو محمد كيشو؟

صاحب برونزية في المصارعة الرومانية بأولمبياد طوكيو 2020 لوزن 67 كجم، بعدما حمسه مدربه بجملة " 40 ثانية على موتك يا كيشو".

محمد إبراهيم السيد من مواليد الإسكندرية وبدأ ممارسة المصارعة بعمر 5 سنوات، وتخرج من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

كان يفضل متابعة كارتون سبايدر مان في صغره.

اشتهر بلقب "كيشو" والذي يعود لعبارة "كش ملك" المعروفة في لعبة الشطرنج، خاصة أن أغلب مبارياته انتهت بالفوز بلمس أكتاف أو عدم تكافؤ فني.

"إذا استمع أحد لحكايتي سيبكي بدلا من الدموع بحور"، هكذا تحدث كيشو عن قصته بعد هروب أحمد بغدودة.

حاز على جائزة أفضل مصارع تحت 23 عاما في عام 2019 من اتحاد المصارعة العالمية المتحدة، بعدما فاز بلقب بطولة العالم تحت 23 عاما في المجر ومن قبلها في رومانيا.

كيشو رفع رصيد مصر لـ 8 ميداليات متنوعة في المصارعة الرومانية في الأولمبياد، وإذ تعد هي الأولى منذ كرم جابر في لندن 2012.

وكرر كيشو احتفال كرم جابر صاحب ذهبية 2004 بأولمبياد أثينا، في مشهد التتويج بميداليته في طوكيو 2020.

وغاب كيشو عن التكريم الرئاسي بعد أولمبياد طوكيو 2020 بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي 2022 وبعد اجتماع مع أشرف صبحي وزير الرياضة وعد كبشو بتحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024.

تأهل لباريس 2024 عن طريق الفوز في الملحق المؤهل للأولمبياد في التصفيات العالمية المؤهلة في وزن 67 كيلوجرام، والتي أقيمت في تركيا في مايو الماضي.

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