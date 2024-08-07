أولمبياد باريس - محمد جبر يخسر البرونزية في المصارعة الرومانية

خسر محمد جبر فرصة الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية وزن 97 كيلو جرام أمام القيرفزيستاني أزور دزوزوبيكوف.

وفاز القيرفزيستاني بنتيجة 2-1 بالأفضلية على جبر رغم تقدم جبر في الفترة الأولى بنتيجة 1-0.

وكان محمد جبر قد فجّر مفاجأتين خلال مشواره في البطولة بعد إقصاء المصنفين الثاني والتاسع عالميا.

ونجح محمد جبر في إقصاء البيلاروسي أبو بكر خاسلاخانو المصنف الثاني عالميا في ربع النهائي ليضمن المنافسة على ميدالية.

ونجح جبر في تحقيق الفوز بنتيجة 4-1 في مفاجأة من العيار الثقيل.

وكان جبر قد حقق فوزا مستحقا في ثمن النهائي على الصربي ميهايل كاجايا بنتيجة 6-1.

لليوم الثاني على التوالي تخسر مصر فرصة الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية بعد عبد اللطيف منيع في وزن أعلى من 130 كجم. (طالع التفاصيل)

نتائج محمد جبر في منافسات المصارعة الرومانية

ثمن النهائي: فاز على الصربي ميهايل كاجايا المصنف التاسع عالميا 6-1.

ربع النهائي: فاز على البيلاروسي أبو بكر خاسلاخانو المصنف الثاني عالميا 4-1.

نصف النهائي: خسر من الإيراني محمد هادي سارافي 6-0.

مباراة البرونزية: خسر من القيرفزيستاني أزور دزوزوبيكوف 2-0.

من هو محمد جبر؟

من قرية مليج مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

والده علي جبر كان أول من شارك في بطولات عالمية وسار على نهجه عدد كبير من اللاعبين من عائلته وقريته.

والده هو مثله الأعلى وهو داعمه الأول، وقدوته رومان بالسوف والذي حقق العديد من الميداليات الأولمبية.

تأهل رفقة شقيقه مصطفى جبر لأولمبياد باريس 2024 عن طريق دورة الألعاب الإفريقية في غانا.

سبق أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية 2019.

يشارك في المصارعة الرومانية بوزن 97 كجم.

تعرف على قصص جميع لاعبي البعثة المصرية من هنا