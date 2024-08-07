أولمبياد باريس - ضياع الحلم بسيناريو درامي مكرر.. مصر تودع منافسات اليد أمام إسبانيا

ودع منتخب مصر منافسات كرة اليد بسيناريو درامي مكرر وضياع حلم الميدالية الأولمبية.

وخسر منتخب مصر أمام إسبانيا بنتيجة 29-28 عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وفرط الفراعنة في التقدم بفارق 4 أهداف عن إسبانيا التي نجحت في العودة مجددا واللجوء لشوطين إضافيين.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 25-25 بعد تعادل في الثواني الأخيرة.

واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين حتى خطف منتخب إسبانيا التقدم من رمية جزائية في الدقيقة 69 و35 ثانية وقبل 25 ثانية فقط من النهاية.

وفشل لاعبو منتخب مصر في إدراك التعادل بالوقت المتبقي بعد تألق دي فارجاس حارس مرمى إسبانيا أمام تسديدتي كل من سيف الدرع وأحمد هشام دودو.

وكان منتخب مصر قد حقق المركز الرابع بأولمبياد طوكيو وكان يسعى الفراعنة لحصد ميدالية تاريخية هي الأولى للألعاب الجماعية في تاريخ مصر.

وودع منتخب مصر البطولة بسيناريو أشبه بما حدث أمام الدنمارك في بطولة العالم 2021.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بتألق من محمد علي حارس مرمى الفراعنة واستمر التعادل السلبي بأول سبع دقائق.

وتألق يحيى الدرع ليتقدم لمنتخب مصر في الربع ساعة الأولى.

وعانى منتخب مصر في الدقيقة 15 من خروج الثنائي يحيى خالد ومهاب سعيد بسبب الإصابة.

ورفع منتخب مصر في آخر دقيقتين من الشوط الأول النتيجة إلى 11-8 والتقدم بفارق ثلاثة أهداف.

وواصل علي تألقه مع الدقيقة الأخيرة لينجح المنتخب المصري في إنهاء الشوط متقدما 12-8.

ونجح منتخب إسبانيا مع بداية الشوط الثاني في تقليص الفارق لهدفين فقط بأول خمس دقائق.

ولكن سرعان ما نجح منتخب مصر في العودة والحفاظ على الفارق مع منتصف الشوط الثاني.

وشهد النصف الثاني من الشوط الثاني صحوة إسبانيا ليتقلص الفارق لهدف وحيد ثم التعادل في الدقيقة 58 بسناريو مثير.

وتقدم منتخب مصر مجددا 25-24 قبل أن تنجح إسبانيا في التعادل بآخر 12 ثانية ولم ينجح الفراعنة في قتل المباراة.

وتم اللجوء لشوطين إضافيين لتحديد المتأهل لنصف النهائي وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 27-26.

وتعادل منتخب مصر سريعا في الشوط الثاني الإضافي قبل أن يتم إيقاف علي زين دقيقتين بعد اللجوء لتقنية الفيديو في آخر 3 دقائق ونصف.

وبآخر دقيقتين تعرض لاعب إسبانيا أيضا للإيقاف لمدة دقيقتين بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وسجل منتخب إسبانيا رمية جزائية في آخر 25 ثانية ليتقدم 29-28.

وفشل منتخب مصر في التعادل بالوقت المتبقي بعد تصدي فارجاس لتسديدتي سيف الدرع ودودو بآخر ثواني.

وودع منتخب مصر البطولة بسيناريو أشبه بما حدث أمام الدنمارك في بطولة العالم 2021.