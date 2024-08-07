أولمبياد باريس - سما فاروق تودع منافسات الكاياك في المركز الأخير

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 15:06

كتب : محمد سمير

سما فاروق - كاياك

ودعت سما فاروق منافسات الكاياك من تصفيات ربع النهائي.

وحصلت سما فاروق على المركز الأخير في التصفية الثانية بمشاركة 7 متسابقات.

وأنهت سما السباق في دقيقتين و14 ثانية.

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وكان يتأهل أول 5 متسابقات من ربع النهائي إلى نصف النهائي.

وبذلك تكون قد انتهت مشاركة سما فاروق في أولمبياد باريس.

واحتلت سما فاروق المركز قبل الأخير في الترتيب العام بفارق 13 ثانية عن لاعبة جوام.

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من هي سما فاروق

مواليد 22 يوليو 1998.

بدأت ممارسة اللعبة وعمرها 12 عاما.

لفت أنظارها خلال مرورها هي وشقيقها بذلك التوقيت بجانب النيل ممارسة بعض الأشخاص للعبة.

ومارست سما اللعبة عن طريق الصدفة بعد رغبتها في تجربة الأمر وبعد 3 أشهر انضمت إلى منتخب مصر للكاياك.

خضعت لاختبار سباحة قبل ممارسة الكاياك بالإضافة لاختبار تصرفها حال انقلاب المركب من أجل الحفاظ على سلامتها أولا.

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تشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي.

تهوى التسوق والسباحة بعيدا عن ممارستها رياضة الكاياك.

مثلها الأعلى النيوزلاندية ليزا كارينجتون، أما على المستوى المحلي فهو مصطفى منصور لاعب التجديف السريع.

درست اللغة التركية في كلية الدراسات اللغوية في جامعة القاهرة وأخذت استراحة من دراستها من أجل الاستعداد لأولمبياد طوكيو، وبسبب تأجيل أولمبياد طوكيو وقت كورونا، أجلت دراستها لسنة إضافية أخرى.

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