انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة البرونزية

تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

المصارعة

خسارة عبد اللطيف منيع 5-2 وضياع حلم البرونزية

تأخر عبد اللطيف منيع 2-5 ومتبقي دقيقتين

التعادل 2-2 بأفضلية للاعب الصين وتوقف المباراة لإصابة منيع

نهاية الفترة الأولى 2-0

تقدم عبد اللطيف منيع 2-0

انطلاق المباراة

عبد اللطيف منيع × الصيني لينج زي مينج (مباراة البرونزية)

فوز عبد اللطيف منيع 6-4 والتأهل لمباراة الميدالية البرونزية مساء اليوم (التفاصيل من هنا)

انطلاق المباراة

عبد اللطيف منيع × البلغاري كيريل ميلوف - وزن 130 كجم منافسات الترضية

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خسارة محمد جبر بنتيجة 6-0 والانتقال للعب على برونزية

نهاية الفترة الأولى بتأخر محمد جبر 0-4

انطلاق المباراة

محمد جبر يواجه الإيراني محمد هادي سارافي في نصف النهائي (التفاصيل من هنا)

مفاجأة من العيار الثقيل محمد جبر يتأهل إلى نصف النهائي

نهاية الفترة الأولى بتقدم محمد جبر 2-0

انطلاق مباراة ربع النهائي

ربع النهائي: محمد جبر × أبو بكر خاسلاخانو (العلم المحايد) وذلك بسبب استبعاد روسيا وبيلاروسيا من الأولمبياد

نهاية المباراة بتأهل محمد جبر بالفوز 6-1 إلى ربع النهائي

نهاية الفترة الأولى بتقدم محمد جبر 6-0

انطلاق المباراة

محمد جبر × الصربي ميهايل كاجايا - وزن 97 كجم

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مؤمن ربيع يخسر فرصة المنافسة على برونزية بعد الخسارة 12-1 (التفاصيل من هنا)

انطلاق المباراة

مؤمن ربيع × الفنزويلي رايبر رودريجيز - وزن 60 كجم منافسات الترضية

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خسارة لاعبة الصين في ربع النهائي وندى مدني تفقد فرصة الترضية (التفاصيل من هنا)

خسارة ندى مدني 7-2 في انتظار فرصة الترضية

نهاية الفترة الأولى 5-2 لصالح اللاعبة الصينية

انطلاق المباراة

ندى مدني × الصينية فينج زيكي - وزن 50 كجم

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خسارة لاعب أوزبكستان في ربع النهائي ويفقد محمود عبد الرحمن فرصة الترضية (التفاصيل من هنا)

خسارة محمود عبد الرحمن 9-0

محمود عبد الرحمن × الأوزبكي أرام فاردانيان - وزن 77 كجم

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الغطس

محمد فاروق حل في المركز الـ23 في منافسات الغطس من أصل 25 لاعبا، يتأهل أول 18 فقط إلى النهائيات (التفاصيل من هنا)

محمد فاروق - تصفيات 3م سلم متحرك

بداية منافسات محمد فاروق في الغطس.

محمد فاروق حصل على تقييم 65.10 في الغطسة الأولى له.

كل لاعب له 6 قفزات للغطس بحركات مختلفة، ويصعد أول 18 لاعبا للنهائيات من أصل 25 لاعبا في التصفيات.

محمد فاروق حصل على تقييم 56.10 في الغطسة الثانية له، هو حاليا في المركز الـ20.

محمد فاروق حصل على تقييم 34.50 في الغطسة الثالثة له.

الحصول على تقييم 43.50 في الغطسة الرابعة له وإجمالي 199.20 نقطة.

الحصول على 61.20 في الغطسة الخامسة وإجمالي 260.40 نقطة.

محمد فاروق حل في المركز الـ23 في منافسات الغطس من أصل 25 لاعبا، يتأهل أول 18 فقط إلى النهائيات

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ألعاب القوى

إيهاب عبد الرحمن - تصفيات رمي الرمح (التفاصيل من هنا)

بداية منافسات إيهاب عبد الرحمن.

كل لاعب يسجل رمية تصل لـ84 مترا أو أكثر يتأهل مباشرة للنهائيات، أو يصعد أول 12 متسابقا من مجموعتين تضم 36 لاعبا للنهائيات.

إيهاب عبد الرحمن سجل 72.98 مترا في محاولته الأولى لرمي الرمح.

محاولة خاطئة من إيهاب عبد الرحمن وبدا أنه يعاني من إصابة.

محاولة خاطئة من إيهاب عبد الرحمن وبدا أنه يعاني من إصابة.

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إسراء عويس - تصفيات الوثب العالي (التفاصيل من هنا)

محاولة أولى ناجحة من إسراء عويس تحقق 5.93 مترا

محاولة ثانية ناجحة بتحقيق 6.11 مترا

محاولة ثالثة وأخيرة ناجحة بـ 6.20 مترا

لم تنجح إسراء في التأهل بعد احتلال المركز 15 في مجموعتها ويتأهل أول 12 لاعبة بالترتيب العام.

مصطفى عبد الخالق - تصفيات رمي الرمح.. التأهل بالوصول إلى 84 متر أو التواجد بأول 12 مركز (التفاصيل من هنا)

رمية أولى ناجحة وتحقيق 74.87

مصطفى يفشل في التأهل للنهائي

سباحة توقيعية

منافسات الفرق - الروتين الحر (8:30 مساء)