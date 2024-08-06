أولمبياد باريس - محمد جبر يفجر مفاجأتين ويتأهل لنصف النهائي.. وخروج ثنائي

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 14:52

كتب : محمد سمير

محمد جبر - مصارعة رومانية

واصل محمد جبر مفاجآته في منافسات وزن 97 كجم بالمصارعة بأولمبياد باريس.

وبعدما أقصى المصنف التاسع عالميا، نجح محمد جبر في إقصاء البيلاروسي أبو بكر خاسلاخانو المصنف الثاني عالميا.

وحسم جبر تأهله إلى نصف النهائي ليواجه الإيراني محمد هادي سارافي في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.

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وكان جبر قد حقق فوزا مستحقا في ثمن النهائي على الصربي ميهايل كاجايا بنتيجة 6-1.

وتأهل جبر لمواجهة أبو بكر خاسلاخانو لاعب بيلاروسيا والذي يلعب تحت العلم المحايد بسبب استبعاد روسيا وبيلاروسيا من الأولمبياد.

ونجح جبر في تحقيق الفوز بنتيجة 4-1 في مفاجأة من العيار الثقيل.

ويواصل جبر مغامرته مساء اليوم بمواجهة بطل إيران وحال انتصاره يضمن ميدالية بشكل رسمي لمصر.

أما في حال الخسارة فيلعب غدا على الميدالية البرونزية.

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وودع الثنائي محمود عبد الرحمن لاعب المصارعة الرومانية لوزن 77 كجم، وندى مدني لاعبة المصارعة الحرة من الدور الأول.

وفشل الثنائي في الحصول على فرصة الترضية بعد خسارة منافسيهم وعدم التأهل إلى النهائي.

من هو محمد جبر

من قرية مليج مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

والده علي جبر كان أول من شارك في بطولات عالمية وسار على نهجه عدد كبير من اللاعبين من عائلته وقريته.

والده هو مثله الأعلى وهو داعمه الأول، وقدوته رومان بالسوف والذي حقق العديد من الميداليات الأولمبية.

تأهل رفقة شقيقه مصطفى جبر لأولمبياد باريس 2024 عن طريق دورة الألعاب الإفريقية في غانا.

سبق أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية 2019.

يشارك في المصارعة الرومانية بوزن 97 كجم.

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